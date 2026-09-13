El PP acusa a Correos de "maquillar" sus resultados con ventas de inmuebles por valor de 17 millones

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MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias en el Congreso en las que denuncia que Correos ha "maquillado" sus resultados de 2025 con ventas de inmuebles por valor superior a los 17 millones de euros.

La empresa postal obtuvo el año pasado un beneficio neto de 14,4 millones de euros, un resultado que contrasta con las pérdidas de 94 millones que registró en 2024 y con los 'números rojos' que la compañía venía registrando año tras año desde 2015, con la excepción de 2019 cuando se anotó un beneficio de 18 millones.

Tras conocerse los resultados, los diputados del PP Jaime de Olano y Celso Delgado han registrado una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso, recogidas por Europa Press, donde ponen el foco en algunos puntos de las cifras de negocio.

En concreto, los 'populares' apuntan en los escritos que los ingresos de Correos por la venta de inmuebles fue de 17,183 millones en 2025, una cifra "sensiblemente superior" a las de 2024 que fue 1,313 millones y a la de 2023, que fue de tan solo 602.000 euros.

Un ejemplo de esta enajenación de inmuebles en 2025, apuntan Olano y Delgado, fue la venta de su sede central en Bilbao, un emblemático edificio de 5.834 metros cuadrados que salió a subasta en septiembre y tuvo un importe final de adjudicación de 14,51 millones de euros, sin IVA.

A juicio del PP, esta disminución del patrimonio de la empresa presidida por Pedro Saura ha servido para "maquillar" el resultado consolidado del ejercicio de 2025, pues sin estas plusvalías "el resultado de Correos en 2025 sería negativo".

A tenor de estos apuntes, los diputados del PP han preguntado al Ejecutivo si Correos tiene un plan de desinversión o enajenación de activos inmobiliarios, y en su caso cuál es el volumen de activos previsto para su venta en el marco del Plan Estratégico 2024-2028. También preguntan sobre el importe del patrimonio inmobiliario total de Correos bajo la presidencia de Pedro Saura, que comenzó en 2023 tras relevar a Juan Manuel Serrano.

LA ALTA DIRECCIÓN GANA 175.069 EUROS DE MEDIA

Asimismo, piden al Ejecutivo explicaciones por la remuneración de los directivos de la empresa, pues alegan que en un contexto de "fuerte endeudamiento a corto y largo plazo" cobraron una media de 175.069 euros anuales.

Además de las ventas de patrimonio y el sueldo de la alta dirección de la empresa, los diputados también se interesan por otros apartados de las cuentas del grupo como el volumen de envíos dentro del sector postal tradicional.

En concreto, preguntan al Ejecutivo cómo explica Correos que la cuota del segmento del sector postal tradicional descendiese 4,1 puntos porcentuales en cartas ordinarias y tarjetas postales y 1,5 puntos en cartas certificadas.

Por último, los 'populares' preguntan sobre las medidas de gestión que tomará Correos para evitar seguir perdiendo, en el sector postal tradicional, cuota de mercado en términos de envíos y de ingresos.