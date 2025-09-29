El Ibex 35 corrige un 0,2% al cierre, pero consigue retener los 15.300 enteros

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha corregido un 0,22% en la primera sesión de la semana, aunque ha logrado retener los 15.300 enteros, en una jornada marcada por la publicación del IPC de España, la confianza del consumidor de la eurozona y el posible cierre de la Administración estadounidense.

El selectivo nacional ha arrancado la negociación sin rumbo claro, alternando los signos positivo y negativo, si bien se ha mantenido en todo momento cerca de los niveles del cierre del pasado viernes y ha aguantado con holgura la cota de los 15.300 enteros.

El mercado español cotizaba así después de que Moody's y Fitch mejorasen el pasado viernes --con la Bolsa ya cerrada-- el 'rating' soberano de España, sumándose así a la decisión de S&P de hace dos semanas, cuando elevó la calificación del país a 'A+' con perspectiva estable, tras seis años sin cambios.

Entrando al detalle de la presente jornada, este lunes se ha publicado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en septiembre dos décimas, hasta el 2,9%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero, debido a que los precios de los carburantes y la electricidad bajaron menos que en igual mes de 2024.

Además, se ha confirmado que la confianza del consumidor de la eurozona en septiembre mejoró ligeramente, en tanto que la atención internacional se traslada al posible cierre de la Administración estadounidense, con fecha límite para este martes.

Sobre esto último, los analistas de Renta 4 han apostillado que, como viene siendo habitual en los últimos años, es previsible que se alcance un acuerdo de última hora entre republicanos y demócratas para ampliar el techo de deuda, aunque sea sólo hasta mediados de noviembre: "En caso de no ser así, se correría el riesgo de no publicación de datos tan relevantes como el de empleo de esta semana", han vaticinado.

En el terreno empresarial español, Grifols ha acordado crear una comisión de estrategia encargada de apoyar al consejo de administración de la empresa catalana mediante recomendaciones sobre iniciativas y desarrollos estratégicos, conforme a lo previsto en sus normas internas y en el reglamento específico de dicho comité.

Ante esta coyuntura, las mayores subidas dentro del Ibex 35 han sido las de Grifols (+2,16%), Cellnex (+1,64%), Mapfre (+1,36%), Fluidra (+1,16%) y Rovi (+1,07%). Por el lado contrario, Repsol ha sido el 'farolillo rojo', con una caída del 1,44%, seguido por BBVA (-1,37%), Sabadell (-1,32%) y Banco Santander (-1,16%).

A pesar de los descensos de este lunes, la prima de la OPA de BBVA por Sabadell --cuyo plazo de aceptación está abierto hasta el 10 de octubre-- se mantiene por encima del 2%.

Por otro lado, las principales Bolsas europeas han cerrado la sesión con subidas, salvo Milán que, al igual que Madrid, ha caído un 0,22%. Londres ha avanzado un 0,16%; París, un 0,13%; y Fráncfort, un 0,02%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 3,27% en los mercados europeos y se situaba en los 67,84 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 3,64%, hasta los 63,33 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1731 'billetes verdes', un 0,15% más, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se relajaba hasta el 3,26%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 56 puntos.