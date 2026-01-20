El Ibex 35 corrige un 1,34% al cierre y se queda por encima de los 17.400 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes situado en los 17.429,1 puntos, lo que supone un descenso del 1,34%, en una jornada marcada por el incremento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia.

El pasado fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevos aranceles del 10% a partir del 1 de febrero a los ocho países (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido), en oposición al plan estadounidense de anexionarse la isla ártica.

Los analistas de Renta 4 destacan que estos aranceles se podrían incrementar al 25% a partir del 1 de junio "si no se alcanza un acuerdo favorable" a los intereses estadounidenses. "Esta medida podría invalidar el acuerdo comercial alcanzado entre EEUU y la UE el pasado mes de julio", señalan.

Como respuesta, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha amenazado a Estados Unidos con activar el mecanismo anticoherción que tiene la UE y reactivar los aranceles de 93.000 millones de euros a productos estadounidenses que aprobó la Unión, pero que finalmente descartó tras el acuerdo alcanzado el pasado verano.

"Asimismo, Macron rechaza la invitación de Trump de formar parte de su Consejo por la Paz, a lo que Trump ha respondido con una amenaza de arancel del 200% al champán francés", agregan los expertos, que señalan que este consejo podría ser una alternativa a la ONU.

Siguiendo en EEUU, este martes podría conocerse la decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles impuestos por la Administración Trump, con "altas probabilidades" de ser invalidados, pero "también sustituidos por otros".

En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi, ha anunciado la disolución de las Cortes el próximo viernes, convocando elecciones anticipadas para el 8 de febrero con el objetivo de "capitalizar su popularidad" y recuperar el control de la Cámara Baja, lo que facilitaría la implementación de su plan de estímulo fiscal.

Entre las referencias 'macro' de hoy destaca la publicación del indicador de confianza de los inversores alemanes, el índice ZEW, que muestra una mejora por segundo mes consecutivo en enero, a pesar de las nuevas amenazas arancelarias por parte de la Casa Blanca.

En el ámbito nacional, el Tesoro Público español ha emitido este martes 15.000 millones de euros en una emisión sindicada a 10 años y ha logrado récord histórico con una demanda de 148.000 millones de euros, de acuerdo con los datos avanzados por el Ministerio de Economía.

En este contexto, solamente cuatro valores han cerrado la jornada en 'verde': Fluidra (+1,94%), Rovi (+1,41%), Naturgy (+0,55%) y Puig (+0,32%).

Del lado contrario, se situaban Mapfre (-8,87%), Acciona Energía (-4,52%), Acciona (-4,09%), Solaria (-3,76%), Cellnex (-2,89%), Amadeus (-2,80%) e Indra (-2,72%).

El resto de los principales mercados europeos también ha cerrado en negativo. Londres ha caído un 0,67%; París, un 0,61%; Fráncfort, un 1,03%; y Milán, un 1,07%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent subía un 1,44% al cierre de la sesión europea, hasta 64,86 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en los 60,50 dólares, un 1,78% menos.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha elevado hasta el 3,253%, frente al 3,228% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha subido ocho décimas, hasta los 39,7 puntos básicos.

El euro cotizaba al cierre de la sesión europea con una apreciación del 0,77% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1735 dólares por cada euro.