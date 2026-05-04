El Ibex 35 se da la vuelta en la media sesión y cae cerca de un 2% con el petróleo en 110 dólares

Archivo - Exterior del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se daba la vuelta a las 12.00 horas de este lunes y caía un 1,94%, lo que ha llevado al selectivo hasta los 17.436,6 puntos, después de iniciar la jornada bursátil con un alza del 0,25%. Una vez más, la sesión seguía marcada por los precios del petróleo que, pese a moderarse durante la apertura, han vuelto a repuntar y ya rozan los 110 dólares por barril.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha anunciado que a partir de hoy mismo se pondrá en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra entre EEUU e Irán. "Este proceso, el Proyecto Libertad, comienza en la mañana del lunes, hora de Oriente Próximo", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

En cuanto a las conversaciones con Irán, Trump ha destacado que EEUU está manteniendo contactos "muy positivos" con la República Islámica. "Creo que queda mucho por delante para demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en su mensaje.

Los contactos parecen haberse intensificado tras un primer intento de negociaciones directas con la mediación de Pakistán. Este domingo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha informado de que han recibido la respuesta de EEUU al plan de 14 puntos planteado por Teherán y de que las autoridades están ya estudiándola.

La propuesta iraní prevé "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses. Teherán pide además garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

De su lado, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha advertido este lunes de que el nivel de "amenaza" para la seguridad marítima en el estratégico estrecho de Ormuz, epicentro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán por cuenta del cierre del mismo y del bloqueo naval impuesto por la Casa Blanca a Teherán, se mantiene como "crítico".

Asimismo, este fin de semana la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado (OPEP+) ha anunciado que incrementará en 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para junio, según un acuerdo alcanzado en su primera reunión tras la sorprendente decisión anunciada en la pasada semana por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra en Oriente Próximo.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 1,35% en media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 109,63 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 102,85 dólares, con un avance del 0,89%.

Así, el precio del crudo volvía a repuntar después de corregir a primera hora de este lunes hasta los 106 dólares por barril en el caso del Brent y hasta los 100 'billetes verdes' en el WTI.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, ascendía más de un 0,7%, hasta los 46,11 euros por megavatio hora.

En España, en el terreno empresarial, Merlin ha firmado la venta o está en negociaciones avanzadas para vender hasta 41.000 metros cuadrados de espacios de oficinas en Madrid, que los compradores transformarán para convertirlos en viviendas y contribuir así a paliar la falta de alojamiento en la capital.

Prosegur Cash ha señalado que registró un beneficio neto de 26 millones de euros durante los primeros tres meses de 2026, lo que supone un incremento del 8,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que grupo Elecnor ha comunicado que obtuvo un beneficio neto consolidado de 27,1 millones en el primer trimestre, un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

En este escenario, las principales Bolsas europeas registraban signo mixto en la media sesión de este lunes: el dax alemán se elevaba un 0,33%, mientras el CAC francés, el MIB italiano y el FTSE británico corregían un 0,56%, un 0,22% y un 0,14%, respectivamente. Las Bolsas asiáticas, por su parte, han concluido la jornada mayoritariamente al alza.

En concreto, el Hang Seng de Hong Kong sube un 1,24%, mientras que el Kospi surcoreano ha ganado un 5,2%. En China, hoy la Bolsa permanecerá cerrada por festivo.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Indra (+2,85%), Solaria (+2,14%), Arcelormittal (+1,08%), ACS (+0,82%) y Ferrovial (+0.75%). En el extremo contrario, los valores que más se dejaban eran los de BBVA (-2,31%), Amadeus (-1,82%), Merlin (-1,68%), Santander (-1,68%) e IAG (-1,62%).

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1716 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,519%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 46,03 puntos básicos.