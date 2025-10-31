El Ibex 35 defiende los 16.000 puntos (-0,1%) en la apertura, pendiente de Puig (+9%)

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una bajada del 0,1%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 16.000 enteros y a situarse en los 16.027,5 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los mercados seguirán reaccionando a la decisión tomada ayer por el Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés por tercera vez en el 2%.

En el ámbito empresarial español, varias compañías del Ibex 35 han dado a conocer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año antes de la apertura de los mercados.

En concreto, CaixaBank ha informado de un beneficio de 4.397 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,5%, mientras que Unicaja Banco ganó 503 millones de euros, un 11,5% más que el año anterior.

Además, Acerinox cerró el periodo con unas ganancias netas de 7 millones de euros, lo que supone un descenso del 96%, al tiempo que Mapfre registró un beneficio de 829 millones de euros, un 26,8% más.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a los senadores republicanos a eliminar la táctica de obstruccionismo parlamentario conocida como 'filibuster' a fin de poder aprobar leyes con una mayoría simple --en lugar de tres quintos-- y poner fin al cierre del Gobierno, tras todo un mes de octubre de fallidos intentos de reapertura con la oposición de la bancada demócrata y del republicano Rand Paul.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Unicaja Banco (+2,13%), Telefónica (+1,81) y Fluidra (+1,27%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de CaixaBank (-2,28%), que ha presentado resultados antes de la apertura de la Bolsa, y Enagás, con un descenso del 1,81%.

Hacia las 09.10 horas, las acciones de Puig subían casi un 9%, situándose al frente de las ganancias del principal índice del mercado español. El repunte se producía después de que la compañía informara este jueves, con los mercados ya cerrados, de una facturación de 3.596,2 millones de euros hasta septiembre, un 7% superior, y confirmara que mantiene sus objetivos para 2025.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con signo mixto. En concreto, Milán subía un 0,05%, mientras que Francfort, Londres y París cedían un 0,19%, un 0,18% y un 0,01%, en cada caso.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,28% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 64,19 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cedía un 0,28%, hasta los 60,40 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1561 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,159%.