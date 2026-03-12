El Ibex 35 se deja un 1,22% al cierre y cae hasta los 17.139,9 puntos

1068550.1.260.149.20260312181908 Archivo - Varios paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 1 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 1,22%, de forma que el selectivo de las bolsas y mercados españoles ha cerrado la jornada situado en los 17.139,9 puntos.

Los inversores siguen pendientes de la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y sus efectos de segunda ronda en el precio del petróleo, en los precios energéticos y en la inflación general.

Al cierre de la sesión europea, el precio del barril de Brent había escalado un 7,72%, hasta los 99 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 94,5 dólares, un 8,33% más.

La decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas no ha detenido la escalada del precio del petróleo, que se ha disparado por el conflicto en Oriente Próximo y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Pese a ser la mayor liberación de reservas de la historia de la AIE, en la que Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles, los mercados temen que la guerra se alargue más de lo esperado. Además, no cesan los problemas en el estrecho de Ormuz, donde barcos petroleros están siendo atacados.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, desatando, al mismo tiempo, una importante escalada del precio del crudo y del gas natural.

El petróleo sigue cotizando en el entorno de la cota de los 100 dólares después de que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se haya pronunciado a favor de seguir bloqueando el estrecho de Ormuz como parte de la estrategia del país persa en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Aparte esto, la volatilidad del mercado se alimentaba también del último comentario en redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha presumido de que su país gana mucho dinero con la subida de los precios del crudo.

"Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero", ha comentado Trump.

En todo caso, el Gobierno estadounidense planea emitir exenciones temporales a la Ley de la Marina Mercante de 1920, conocida como 'Ley Jones', que estipula que solo podrán usarse buques estadounidenses para el transporte de mercancías entre puertos del país, como parte del esfuerzo de Washington por frenar el alza de los precios del petróleo.

En este contexto, entre los valores que más subían estaban Repsol (+2,63%), Endesa (+1,76%), Iberdrola (+1,72%), Enagás (+1,30%) y Telefónica (+1%).

Del lado contrario, el 'rojo' se cebaba con Unicaja (-4,56%), Banco Sabadell (-4,16%), ArcelorMittal (-4,1%), Bankinter (-3,58%), CaixaBank (-3,55%) y BBVA (-3,53%).

El resto del los principales mercados europeos ha cerrado la sesión en negativo. Londres se ha dejado un 0,47%; París, un 0,71%; Milán, un 0,71%; y Fráncfort, un 0,21%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situado en el 3,460%, por encima del 3,408% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo subía a 50,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,33% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1527 dólares por cada euro.