Iberia comienza las negociaciones para un ERE voluntario dirigido a casi 1.000 trabajadores

Un mostrador de facturación de Iberia. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iberia y los sindicatos han constituido este jueves la mesa negociadora para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario que la compañía propone para 996 trabajadores de los distintos colectivos --pilotos, tripulantes de cabina y tierra--.

La compañía ya comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de iniciar este procedimiento el pasado 17 de febrero y ahora, tras la constitución de la comisión negociadora, se ha establecido un calendario tentativo de reuniones para continuar con las negociaciones en las próximas semanas, según han informado fuentes de la compañía.

De los 996 trabajadores que podrían acogerse, 106 serían pilotos, 137 tripulantes de cabina y 753 trabajadores de tierra (305 MRO --mantenimiento y reparación--, 243 Producción Tierra y 205 áreas corporativas).

Asimismo, el inicio del proceso ya se ha comunicado a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid.

El pasado 27 de febrero, durante la rueda de prensa tras la presentación de resultados del grupo IAG, el presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, señaló que Iberia va a necesitar "una transformación de los perfiles" de cara a ejecutar el Plan de Vuelo 2030, su hoja de ruta para los próximos años.

No obstante, recalcó que el ERE es un proceso voluntario y que la ambición de Iberia no es reducir empleo, sino adaptarlo a las nuevas necesidades de la empresa.