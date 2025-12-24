El Ibex 35 despide la semana de Navidad cerca de sus máximos históricos

Archivo - Bolsa de Madrid Ibex - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha logrado mantenerse cerca de sus máximos históricos al cierre de la sesión de este miércoles, que como es habitual en Nochebuena tuvo una duración limitada hasta las 14.00 horas, en lo que supone la última jornada hábil de la semana, puesto que el parqué madrileño permanecerá cerrado por festividad este jueves y viernes.

De este modo, si bien en la sesión de hoy el selectivo madrileño cedió un 0,06%, terminando la jornada en 17.172,90 puntos básicos, ligeramente por debajo del máximo histórico de 17.182,8 puntos registrado al cierre de ayer, el índice de referencia se anota una mínima ganancia del 0,018% respecto del nivel registrado al cierre del pasado viernes.

En la jornada semifestiva del miércoles, los mayores avances correspondieron a Acciona Energía (+0,92%), por delante de Grifols (+0,73%) y de Puig (+0,61%), mientras que las principales caídas fueron las de Indra (-1,04%), Bankinter (-0,88%) y ACS (-0,47%).

Entre los representantes de la banca en el índice, los títulos de Santander y BBVA despidieron la sesión de hoy con bajadas del 0,13% y del 0,10%, respectivamente, mientras que CaixaBank cedía un 0,38% y Unicaja Banco un 0,22%. De su lado, el Sabadell lograba concluir plano la sesión.

Tras las emociones de las últimas semanas, en las que los inversores asistieron a una nueva rebaja de tipos en Estados Unidos y por parte del Banco de Inglaterra, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) parece dar por terminado el ciclo de recortes en la eurozona, esta semana la atención se ha centrado en el 'rally' de los metales, espoleado por la debilidad del dólar, las compras de bancos centrales, así como la inestabilidad geopolítica y la amenaza aún pendiente de nuevos aranceles de EEUU.

En este sentido, Manuel Pinto, desde XTB, apunta que la apuesta de los mercados por una nueva bajada de tipos de la Fed de EEUU resulta "un factor favorable para los metales preciosos que no generan intereses" al tiempo que el atractivo del oro como activo refugio también se ha visto amplificado en la última semana por las crecientes tensiones geopolíticas, particularmente en Venezuela, donde Estados Unidos ha bloqueado petroleros mientras aumenta la presión sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En el mercado de divisas, la perspectiva de más bajadas de tipos en EEUU y estabilidad en la política monetaria de la zona euro continúa fortaleciendo la cotización del euro frente al dólar, que este miércoles llegaba a superar los 1,18 'billetes verdes', cuando a finales de la semana pasada apenas superaba los 1,17 dólares, un cruce que, a su vez, abarata la compra de metales preciosos, cuyo precio cotiza en dólares.

Asimismo, la inestabilidad geopolítica y la debilidad del dólar también han empujado al alza la cotización del crudo, que en su variedad Brent, de referencia para Europa, alcanza este miércoles los 61,83 dólares por barril, un 2,2% más que el pasado viernes, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) sube un 3,3%, hasta los 58,52 dólares.