El Ibex 35 se hunde un 1,93% en la media sesión lastrado por Inditex y el crudo en 100 dólares

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este miércoles con una caída del 1,93%, hasta situarse en los 19.611,70 puntos, en una jornada marcada por el encarecimiento del petróleo por encima de la cota psicológica de los 100 dólares, hasta niveles de julio, y por el retroceso en Bolsa de Inditex tras presentar sus resultados correspondientes a su primer semestre.

En el plano geopolítico, el Ejército de EEUU ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.

"Las fuerzas del Mando Central del Ejército de EEUU (Centcom) han destruido cinco petroleros iraníes este 8 de septiembre, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacara en dos ocasiones durante los últimos dos días a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

En respuesta a las "acciones agresivas" de EEUU contra "petroleros y buques iraníes", la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sometido a la base estadounidense Al Azraq, en Jordania, a feroces ataques con misiles durante la operación de castigo al agresor, denominada 'Yahida Karrar'", ha anunciado el órgano militar en un comunicado.

Ante este recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,74% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 100,60 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,23%, hasta los 95,10 dólares por barril. El precio del Brent ya acumula este mes una subida de casi el 13% y es un 65% más caro que hace un año.

Como consecuencia, los analistas de Bankinter prevén que las rentabilidades de los bonos se mantengan "en niveles próximos a máximos de los últimos 20 años, tanto en Estados Unidos como en Europa".

En el plano macro internacional, este miércoles se ha conocido que el índice de precios de producción de China se situó el pasado mes de agosto en el 3,8% en tasa interanual, frente a la subida del 3,5% del mes de julio, mientras que el IPC del gigante asiático escaló hasta el 0,8% interanual.

En el terreno empresarial, Inditex ha informado, antes de la apertura del mercado, de que registró un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes y volver a lograr nuevos récords con sus resultados.

En este contexto, los valores energéticos lideraban las subidas en la media sesión de la Bolsa española: Repsol (+2,01%), Solaria (+0,85%), Endesa (+0,56%) Redeia (+0,54%) y Naturgy (+0,34%). De su lado, Inditex encabezaba los descenos (-4,42%), seguido de CaixaBank (-3,15%), Banco Santander (-3,03%), Bankinter (-2,76%) y Amadeus (-2,65%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba con fuertes descensos: el índice británico FTSE 100 perdía un 0,48%, el francés Cac 40 un 1,19%, el alemán Dax un 0,95%, el italiano FTSE MIB un 0,82% y el Euro Stoxx 50 un 1,26%.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,843%, frente al 3,791% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en 43,89 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,03% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1627 'billetes verdes'.