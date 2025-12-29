El Ibex 35 se mantiene plano (+0,03%) en la media sesión y por debajo de los 17.200 enteros

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, en Madrid, (España), a 22 de enero de 2021. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba prácticamente plano al mediodía, con un ligero aumento del 0,03%, a falta de referencias significativas que le ayuden a sobrepasar de nuevo los 17.200 enteros.

El selectivo español ha retomado hoy la actividad tras el 'parón navideño' de la semana pasada en el que permaneció cerrado desde las 14.00 horas del pasado martes, 24 de diciembre.

Sin embargo, el Ibex 35 encara esta última semana de 2025 --en la que volverá a cerrar el 1 de enero por la celebración de Año Nuevo-- en máximos históricos: ya encadena seis sesiones cerrando por encima de los 17.000 enteros y ha llegado a cotizar intradía en la cota de los 17.200 puntos.

En el plano geopolítico, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado haber mantenido en su encuentro en Mar-a-Lago (Palm Beach) con su homólogo estadounidense, Donald Trump, "un debate sustantivo" con "resultados significativos" y ha indicado que sus respectivos equipos mantendrán una reunión la próxima semana y que el inquilino de la Casa Blanca acogerá en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos en enero.

Los analistas de Renta 4 también destacan las caídas que el pasado viernes, 26 de diciembre, registró Wall Street, especialmente en los valores tecnológicos, ante las "dudas" sobre la rentabilidad de las fuertes inversiones en IA de determinadas compañías. "En este contexto, el oro sube un 1%, acumulando una revalorización del 65% en 2025 y volviendo a máximos históricos", agregan.

En este contexto, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Acerinox (+2,56%), ArcelorMittal (+1,80%), Colonial (+1,32%), Rovi (+1,12%) y Cellnex (+0,97%). Por el lado contrario, las caídas más destacadas eran las de Indra (-1,31%), Aena (-0,92%), IAG (-0,92%) y Ferrovial (-0,61%).

Las principales bolsas europeas cotizaban también planas: Londres y París registraban leves revalorizaciones del 0,05% y del 0,10%, respectivamente, mientras que Fráncfort cedía un 0,04% y Milán, un 0,12%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, ascendía un 2,01%, hasta situarse en 61,86 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía un 2,11%, hasta los 57,94 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1772 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,268%, con la prima de riesgo en los 42 puntos básicos.