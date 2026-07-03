El Ibex 35 marca máximos de 19.700 puntos tras abrir con un alza del 0,2%, con el crudo en 72 dólares

Archivo - Paneles del IBEX 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una ligera subida del 0,23%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a alcanzar los históricos 19.700 puntos y situarse en los 19.717 enteros hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que las Bolsas siguen influenciadas por los precios del petróleo y en la que no contarán con la referencia de Wall Street, cerrado por el Día de la Independencia.

En este contexto, el coste del crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 72,2 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 0,5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 69 dólares después de avanzar igualmente un 0,4%.

En el ámbito empresarial, Acciona Energía ha informado de que ha completado este viernes la venta de 64 megavatios (MW) hidráulicos en España a White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética, por 66 millones de euros.

De su lado, Unicaja ha comunicado que ha tomado la decisión "irrevocable" de amortizar anticipadamente 'obligaciones verdes' por un importe nominal conjunto de 56,8 millones de euros correspondiente al importe principal en circulación.

También en el ámbito financiero, CaixaBank ha apuntado que ha alcanzado una ejecución del 28,78% en la novena semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones.

En el plano 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,8% en mayo en relación al mismo mes de 2025, recortando en 3,6 puntos el avance que experimentó en abril.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Arcelormittal (+1,5%) y Acciona (+1,1%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Sacyr (-0,7%) e IAG (-0,6%).

Las principales Bolsas europeas abrían la última sesión de la semana con signo positivo, con ganancias del 0,8% para Francfort y del 0,2% para París, mientras que Milán se alzaba un 0,4% y Londres un 0,3%.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1453 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,409%.