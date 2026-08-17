Marta Ortega: "No queremos ser una marca de lujo, nos inspira, pero no queremos cambiar la esencia de Zara"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, ha asegurado que no quiere que Zara, el buque insignia del grupo, sea una marca de lujo, algo que les inspira, pero que trabajan para ofrecer un "producto bien hecho" que llegue al mayor número de personas.

"No queremos ser una marca de lujo. Es un sector admirable y nos inspira muchísimo a todos, pero no queremos cambiar la esencia de Zara.

Nuestro objetivo es ofrecer un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible", se ha sincerado la directiva en una entrevista a la revista 'Vogue' que recoge Europa Press.

Ortega ha reiterado que las "cosas bonitas y bien diseñadas no deberían estar reservadas solo a unos pocos". "La clase social no tiene nada que ver con el estilo", ha indicado.

La presidenta de Inditex ha explicado que el modelo de la compañía está "enfocado totalmente a la demanda". "La clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo. Menos del 1% del producto se queda sin vender: no realizamos grandes tiradas que no funcionan y que luego hay que almacenar en una nave", ha asegurado.

"Aunque haya quien insista en calificarlo de 'fast fashion', el modelo de negocio en sí que manejamos es probablemente lo más sostenible que tenemos", ha recalcado la presidenta de Inditex, sobre la apuesta por la sostenibilidad de la multinacional textil.

La presencia de Marta Ortega al frente de la compañía ha hecho que Zara eleve su estatus con asociaciones estratégicas como las de Steven Meisel, Vincent Van Duysen, Marisa Berenson, Luca Guadagnino, John Galliano o la más reciente con Bad Bunny.

Respecto a la organización de la multinacional textil, Ortega ha reconocido que es "muy plana". "No tenemos muchos cargos. Somos una empresa enorme, pero desde dentro no se siente así. Al final formamos una gran familia y creo que ahí radica la magia. No creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña", ha subrayado.

"NO PRETENDO SER COMO MI PADRE, PORQUE NADIE LO SERÁ JAMÁS"

La presidenta de Inditex ha reconocido que es un "orgullo" el seguir los pasos de su padre Amancio Ortega, que acaba de cumplir 90 años. "No pretendo ser como mi padre, porque nadie lo será jamás", ha subrayado.

"Siento que estoy en un gran momento vital. Hago un trabajo con el que disfruto cada día y comparto jornada con profesionales increíbles. Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme. Y no solo de mis hijos, sino de toda mi familia, que me ayuda una barbaridad", ha confesado.

Respecto a la moda, Marta Ortega ha señalado que es un "lenguaje compartido". "La forma en que lo hablas es lo que marca la diferencia entre unas personas y otras. Siento un respeto absoluto por el trabajo de los diseñadores: soy clienta y admiradora de muchos de ellos", ha confesado.

"La moda está presente en la vida de millones de personas cada día. Es nuestra carta de presentación ante el mundo. Canaliza una creatividad inmensa y exige una enorme sensibilidad. Y puede ser maravillosa si la hacemos bien", ha asegurado.