El Ibex 35 se queda al filo de los 17.200 puntos al cierre en una jornada sin referencias

El Ibex 35 ha afrontado este lunes una de sus últimas sesiones de 2025 con una subida del 0,13%, hasta alcanzar una cotización de 17.195,8 puntos, en una jornada de transición, sin apenas referencias, marcada por el contexto geopolítico, tras las últimas conversaciones sobre Ucrania.

El selectivo español, que se anota una revalorización en lo que va de año de casi el 49%, ha retomado este lunes la actividad tras el 'parón navideño' de la semana pasada en el que permaneció cerrado desde las 14.00 horas del pasado martes, 24 de diciembre.

La sesión de mañana martes, 30 de diciembre, transcurrirá con normalidad, mientras que el día 31 también habrá solamente una sesión parcial. El 1 de enero, los mercados permanecerán cerrados.

El selectivo encara estas últimas sesiones con datos inéditos. Ya encadena seis sesiones cerrando por encima de los 17.000 enteros y ha llegado a cotizar intradía en la cota de los 17.200 puntos.

En el plano geopolítico, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado haber mantenido en su encuentro en Mar-a-Lago (Palm Beach) con su homólogo estadounidense, Donald Trump, "un debate sustantivo" con "resultados significativos" y ha indicado que sus respectivos equipos mantendrán una reunión la próxima semana y que el inquilino de la Casa Blanca acogerá en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos en enero.

Los analistas de Renta 4 también destacan las caídas que el pasado viernes, 26 de diciembre, registró Wall Street, especialmente en los valores tecnológicos, ante las "dudas" sobre la rentabilidad de las fuertes inversiones en IA de determinadas compañías. "En este contexto, el oro sube un 1%, acumulando una revalorización del 65% en 2025 y volviendo a máximos históricos", agregan.

Respecto a las cotizadas españolas, el empresario andaluz Rosauro Varo ha comunicado al presidente de Telefónica, Marc Murtra, su decisión de abandonar sus puestos en los consejos de Movistar+ y de Telefónica España.

Por otro lado, CaixaBank ha puesto en marcha la Oficina de Inteligencia Artificial (IA) que estará bajo la dirección de medios, que lidera Luis Javier Blas Agüeros, y con alcance para todo el grupo.

En este contexto, los mayores incrementos en la jornada del lunes han sido los de Cellnex (+1,86%), Acerinox (+1,82%), Colonial (+1,69%), Solaria (+1,67%), ArcelorMittal (+1,17%) y Acciona Energía (+1%).

Del lado contrario se situaban Unicaja (-1,37%), IAG (-0,61%), Mapfre (-0,51%), Banco Sabadell (-0,51%), Grifols (-0,36%) y CaixaBank (-0,34%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha caído un 0,04% y Milán, un 0,38%. De su lado, París ha subido un 0,10% y Fráncfort, un 0,05%.

El barril de Brent cotizaba en los 61,92 dólares al cierre de la sesión europea, un 2,11% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 58,07 dólares, un 2,34% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,250%, por debajo del 3,289% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se ha situado en los 42,1 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% frente al dólar al cierre del mercado europeo, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1755 dólares por cada euro.