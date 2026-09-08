El Ibex 35 se queda a las puertas de los 20.000 puntos (-0,12%) con el crudo rondando los 100 dólares

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la jornada de este martes con un retroceso del 0,12%, hasta situarse en los 19.997,10 puntos, en una sesión marcada por los aranceles entre Canadá y Estados Unidos y el repunte del precio del crudo hasta niveles de 100 dólares.

Canadá impuso aranceles comprendidos entre el 15% y el 50% sobre unos 20.000 millones de dólares de exportaciones estadounidenses como respuesta a las tarifas del 50% por parte de Estados Unidos a Canadá que entraron en vigor en agosto.

Como consecuencia, el barril de Brent, de referencia en Europa, repuntaba en el cierre de los parqués en el Viejo Continente un 0,93%, hasta los 97,90 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 92,90 dólares, un 1,51% más.

En el terreno macro, y antes de la apertura del mercado se han conocido los datos del PIB de Japón, que creció un 0,4% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en el trimestre previo pero una décima más de lo anticipado a mediados de agosto.

Asimismo, se ha conocido que la tasa de inflación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en el 4,1% en julio, lo que supone una décima menos que el dato de junio, con los precios de la energía estabilizados en tasas del 10%.

Los inversores también están pendientes esta semana de la reunión sobre política monetaria que celebrará el Banco Central Europeo (BCE) este jueves, de la que esperan un alza de 25 puntos básicos de los tipos de interés.

"Es probable que esta sea la última subida, pero el umbral para nuevas medidas de endurecimiento sigue siendo bajo. Nuestra hipótesis de base sigue siendo que septiembre marcará la última subida de este ciclo de endurecimiento. Aunque el crecimiento se ha mostrado resistente, seguimos considerando bajo el riesgo de que se produzcan efectos de segunda ronda", señala la economista en Vanguard, Josefina Rodríguez.

En España, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 2.416,82 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a sus niveles más elevados en casi dos años. También ha emitido 4.000 millones en una emisión sindicada a 20 años, con una demanda de 55.000 millones.

En el plano empresarial, hoy se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Indra, Alpha Impulsion, CT Ingenieros y Mecano ID han creado la alianza europea '2030+' para impulsar 'Garnet', un nuevo motor cohete destinado a la próxima generación de microlanzadores europeos.

Además, Squirrel Media anunció antes de la apertura un beneficio neto atribuido de 8,23 millones de euros en los primeros seis meses de este año, lo que supone un aumento del 38,6% respecto a las ganancias de 5,94 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2025. Su cotización ha quedado interrumpida esta mañana durante cinco minutos por la alta volatilidad que sufrieron sus acciones, que han finalizado la sesión con una subida del 0,45%.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión han sido Solaria (+3,03%), Acciona Energía (+2,97%), Acciona (+2,77%), Grifols (+1,83%) y Sacyr (+0,88%). De su lado, Inditex encabezó los descensos (-1,81%), seguido de Acerinox (-1,75%), Banco Sabadell (-1,15%), CaixaBank (-0,93%) y Puig (-0,93%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la jornada con dudas: el índice británico FTSE 100 perdió un 0,10%, el francés Cac 40 subió un 0,14%, el alemán Dax terminó en tablas, el italiano FTSE MIB descendió un 0,10% y el Euro Stoxx 50 aumentó un 0,14%.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,791%, frente al 3,823% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se quedaba prácticamente sin cambios en 43,7 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,04% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1628 dólares por cada euro. Este martes es especialmente relevante la recuperación del yen, que marca máximos desde febrero tras situarse en los 153 yenes por dólar.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 0,72% hasta situarse en los 4.444 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, cedía un 0,22% hasta los 78.641 dólares.