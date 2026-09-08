El Ibex 35 retrocede un 0,34% en la media sesión ante las caídas del sector financiero

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 caía un 0,34% en la media sesión de este martes, ahondando en los descensos que ya había registrado en la apertura, ante los retrocesos que registraban todos los valores financieros y otras empresas con mucho peso en el selectivo, como Inditex o Iberdrola.

Antes de la apertura del mercado se han conocido los datos del PIB de Japón, que creció un 0,4% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en el trimestre previo pero una décima más de lo anticipado a mediados de agosto.

En España, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 2.416,82 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a sus niveles más elevados en casi dos años. También ha emitido 4.000 millones en una emisión sindicada a 20 años, con una demanda de 55.000 millones.

En el plano empresarial, hoy se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Indra, Alpha Impulsion, CT Ingenieros y Mecano ID han creado la alianza europea '2030+' para impulsar 'Garnet', un nuevo motor cohete destinado a la próxima generación de microlanzadores europeos.

En este contexto, los principales descensos hacia las 12.00 horas eran los de Merlin (-1,59%), Indra (-1,38%), Mapfre (-1,30%), CaixaBank (-1,11%), Acerinox (-0,71%) y Unicaja (-0,66%). Entre los valores que más subían destacaban Acciona (+1,63%), Grifols (+1,28%), Solaria (+1,11%), Acciona Energía (+0,74%) y Cellnex (+0,35%).

Entre el resto de principales mercados europeos, solamente Londres esquivaba el 'rojo', subiendo un 0,02%. París caía un 0,14%; Fráncfort, un 0,27%; y Milán, un 0,30%.

El barril de Brent repuntaba otro 1,47%, hasta los 98,43 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 93,78 dólares, un 2,51% más.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,82%, frente al 3,823% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se quedaba prácticamente sin cambios en 43,7 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,07% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1613 dólares por cada euro.