El Ibex 35 roza los 16.800 enteros al mediodía tras subir un 0,2%

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 no daba tregua a media sesión y mantenía su racha alcista con una subida del 0,2%, lo que le llevaba a rozar los 16.800 enteros. De cerrar así, sumaría su décima sesión en positivo consecutiva, es decir, dos semanas de subidas.

Las referencias de la jornada de hoy provendrán, principalmente, de EEUU: la confianza de los consumidores de la universidad de Michigan y, en especial, los datos del deflactor del consumo privado subyacente, una de las medidas que la Reserva Federal (Fed) utiliza para calibrar sus movimientos de tipos.

Sobre este último indicador, los analistas de Renta 4 explican que el consenso de mercado prevé una ligera moderación, hasta el 2,8%, frente al 2,9% del mes anterior, lo que apoyaría las expectativas que tienen los inversores de que la Fed recorte sus tipos oficiales en 25 puntos básicos durante la reunión que celebrará la próxima semana.

Además, la atención también está hoy en Alemania, donde el Bundestag votará hoy sobre la ley alemana de pensiones del gobierno del canciller Merz. Los expertos ponen de relieve las dificultades a las que se enfrenta esta legislación, que cuenta como detractores a los jóvenes de la coalición de gobierno CDU/CSU, ya que la consideran "demasiado gravosa" para las generaciones futuras.

"En caso de que no saliese adelante, o incluso que lo hiciese con la ayuda de la oposición, podría generar incertidumbre sobre la estabilidad del gobierno germano solo siete meses después de su constitución", explican los analistas, que no descartan un riesgo de nuevas elecciones. Como contrapunto positivo, señalan, que los presupuesto para 2025-2026 ya están aprobados.

En este contexto, el Ibex 35 se situaba en los 16.782 enteros apoyado en Indra (+2,08%), Fluidra (+1,61%), Puig (+1,21%), Rovi (+1,17%) y Sacyr (+1,13%). En negativo destacaban Logista (-2,86%), Naturgy (-1,39%), Repsol (-1,11%), Enagás (-0,50%) y Merlin (-0,48%).

El resto de los selectivos europeos cotizaba también con subidas en el tramo medio de negociación. Fráncfort avanzaba un 0,58%; París, un 0,34%; Milán, un 0,21%; y Londres, un 0,17%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, registraba una leve caída del 0,06%, hasta situarse en 63,22 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un descenso del 0,17% que lo llevaba a alcanzar los 59,57 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1651 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,247% con la prima de riesgo en los 47,4 puntos básicos.