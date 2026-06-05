El Ibex 35 roza máximos históricos, pese a retroceder un 0,12% en la semana

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MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este viernes con un descenso acumulado del 0,12% en la semana, lo que ha llevado al selectivo de las bolsas y mercados españoles a situarse en los 18.344,90 puntos, hasta rozar los máximos históricos conseguidos el pasado 26 de febrero.

Durante el día, el Ibex 35 ha tocado máximos al situarse en los 18.500 puntos sobre las 12.40 horas de este viernes, pero el principal índice bursátil español se ha desinflado a medida que transcurría la jornada.

Solamente este viernes, el incremento ha sido del 0,38%. La mayor parte de la subida en la semana se produjo entre el jueves y el viernes, que compensó las pérdidas de los días anteriores debidas a la incertidumbre que envuelve las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

En el ámbito geopolítico, en la madrugada española la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó con holgada mayoría este jueves una resolución para obligar al presidente Donald Trump a retirar de Líbano a todo militar estadounidense cuyo despliegue no haya aprobado.

En este sentido, los analistas de Renta 4 han indicado que la situación "sigue empeorando en Oriente Medio, tras el rechazo ayer de Hezbolá al alto el fuego pactado por Israel y Líbano (manteniéndose las hostilidades entre Israel y Hezbolá), lo que vuelve a poner en entredicho el acuerdo EEUU-Irán".

En el ámbito 'macro', se ha conocido que el producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una contracción del 0,2% en los tres primeros meses de 2026, que incluyen el impacto inicial de la guerra en Oriente Próximo, en contraste con la expansión del 0,2% del último trimestre de 2025, según la última lectura del dato publicada por Eurostat, que anteriormente había estimado un crecimiento del 0,1% de la economía de la eurozona.

Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2027, dando así el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo ejercicio.

Por otra parte, en Estados Unidos se ha conocido que la economía creó 172.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de mayo, lo que supone un desempeño similar al del anterior mes (179.000 nuevas contrataciones), mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%.

En el plano empresarial, Acciona Energía ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de 64 megavatios (MW) hidráulicos en España a White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética, por 66 millones de euros, precisando que no existe deuda en el perímetro de la operación.

Asimismo, Amadeus dará inicio hoy al segundo tramo de su programa de recompra de acciones, por un importe de hasta 150 millones de euros o un máximo de 4,6 millones de acciones, tras la autorización conferida por la junta ordinaria de accionistas.

En este contexto, Ferrovial encabezó las subidas (+2,53%), seguido de Aena (+2,13%), Enagás (+2%), Indra (+1,91%) e Inditex (+1,74%). De su lado, ArcelorMittal lideró los descensos (-4,60%), seguido de Acerinox (-2,73%), BBVA (-1,22%), Merlin Properties (-0,87%) y Telefónica (-0,79%).

El resto de los principales parqués europeos ha finalizado la semana con signo mixto: el británico FTSE 100 subió un 0,07%, el francés Cac 40 descendió un 0,32%, el alemán Dax retrocedió un 0,75%, el italiano FTSE MIB cayó un 0,56% y el Euro Stoxx 50 perdió un 0,68%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con fuertes descensos en algunos casos: el Nasdaq 100, índice especializado en tecnología, se hundía un 2,43% al cierre de los principales parqués en el Viejo Continente, mientras que el Dow Jones perdía un 0,54% y el S&P 500 caía un 1,18%.

En relación a las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1,62%, hasta los 93,49 dólares en el cierre de las Bolsas europeas, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 90,86 dólares, un 2,34% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,473%, frente al 3,453% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán caía levemente hasta los 42,91 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,65% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1536 dólares por cada euro.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 3,08% hasta situarse en los 4.366 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, retrocedía un 5,51%, hasta los 60.427 dólares.