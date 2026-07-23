Junts confirma su apoyo al decreto de ayudas fiscales por la guerra en Irán y permitirá su convalidación

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha confirmado este jueves que apoyará en el Congreso el decreto ley de ayudas fiscales impulsado por el Gobierno para paliar la crisis en los precios energéticos que ha provocado el conflicto en Oriente Medio, por lo que, sumado a los apoyos del resto de socios parlamentarios, permitirá la convalidación del texto.

Aunque el Gobierno aprobó un primer paquete de medidas para contener las consecuencias de la guerra iniciada en Irán, especialmente en materia de hidrocarburos, aquel decreto ley contenía limitaciones temporales y algunas de las medidas decayeron al final de junio.

La continuidad del conflicto y las tensiones en los precios energéticos obligaron al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete de alivio fiscal. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero ahora el Congreso tenía que decidir si se convalida o se deroga.

Durante el debate del decreto, la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó; UPN, Coalición Canaria, Podemos, PNV, EH Bildu y Esquerra Republicana han confirmado que van a votar a favor de la convalidación del texto.

En el turno de Junts, el diputado Josep Maria Cruset ha reprochado al Gobierno que el decreto no prorrogue la rebaja del IVA a la electricidad en un momento de mayor consumo energético por el verano, al tiempo que ha denunciado que las medidas que incluye son "insuficientes".

Sin embargo, ha reconocido que el decreto también contiene propuestas que Junts reclamó en el primer decreto "para ayudar a la clase media y trabajadora de Cataluña" y fueron incluidas. "Es un decreto que contiene las propuestas que desde Junts ya hicimos en su anterior versión y que llevó a que facilitáramos su aprobación", ha dicho.

Fuentes de la formación posconvergente han confirmado posteriormente que votarán favorablemente al texto, por lo que junto con los votos del resto del bloque de investidura permitirá su convalidación.

AYUDAS FISCALES

Entre las medidas del nuevo paquete se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre. Pese a este alivio fiscal, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar.

De la misma manera, el Ejecutivo ha asegurado que revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado. En resumen, la cláusula de reactivación será para gasóleo, gasolina, gas y electricidad.