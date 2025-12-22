El Ibex 35 suaviza su caída en la media sesión al 0,14%, hasta los 17.145 puntos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una caída del 0,14% en la media sesión de este lunes, suavizando el descenso del 0,27% registrado en la apertura, hasta situarse en los 17.145,2 puntos.

En el terreno empresarial español, hoy se firmará el acuerdo entre Telefónica y los sindicatos para el expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará al menos a 4.539 personas en siete filiales de la teleco, así como la prórroga de los tres convenios que amparan a las sociedades implicadas, tras obtener el respaldo de UGT, CCOO y Sumados-Fetico.

Respecto a la 'foto macro', el déficit comercial ha alcanzado los 45.799,5 millones de euros entre enero y octubre de este año, lo que supone un repunte del 47,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En los mercados de materias primas, la cotización del oro al contado registraba fuertes subidas en la apertura del lunes y lograba superar por primera vez el umbral de los 4.400 dólares por onza, estableciendo así un nuevo máximo histórico a punto de cerrar el que ha sido el mejor año para este activo refugio desde 1979, con una revalorización acumulada de casi el 70%, ante las perspectivas de nuevas bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica.

"Tendremos por delante la típica semana de Navidad: reducidos volúmenes de actividad, pocas referencias y mercado cerrado algunos días. Por tanto, será una semana corta y prácticamente de trámite, por lo que no podemos esperar grandes avances", avanzan los expertos de Bankinter.

En este contexto, las mayores subidas en la media sesión eran las de Repsol (+0,80%), BBVA (+0,61%), Inditex (+0,54%), Aena (+0,42%) y Unicaja (+0,36%).

Del lado contrario, los mayores descensos eran los Cellnex (-2,27%), Mapfre (-1,62%), Telefónica (-1,23%), Endesa (-1,23%), Indra (-0,95%) y ACS (-0,88%).

El resto de las principales bolsas europeas también caía hacia las 12.00 horas: Londres se dejaba un 0,36%; París, un 0,41%; Fráncfort, un 0,09%; y Milán, un 0,19%.

El barril de Brent cotizaba en los 61,47 dólares, un 1,65% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 57,5 dólares, un 1,72% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,335%, por encima del 3,327% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en 43 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,19% frente al dólar, hasta cruzarse en 1,1734 dólares por cada unidad de la divisa comunitaria.