El Ibex 35 sube un 0,1% en la apertura y recupera los 19.700 puntos, con el petróleo al alza

Archivo - Fachada del edificio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con una subida del 0,13%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a recuperar los 19.700 puntos y situarse en los 19.709,1 puntos, en un contexto marcado por el alza de los precios del crudo ante nuevas incertidumbres en torno al conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el precio del Brent subía un 1,3%, hasta los 72,9 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 69 dólares, tras encarecerse un 1,3%.

Este alza del crudo se explica por el hecho de que, en la noche de este lunes, un proyectil de origen desconocido ha impactado contra un buque cisterna, lo que ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómetros) al este de la localidad de Limah, en Omán, y en pleno estrecho de Ormuz.

"Un buque cisterna ha informado de que, mientras navegaba en dirección sur, fue alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio", ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Por causa de este incidente, ha agregado la autoridad marítima, no han sido registradas hasta el momento víctimas ni tampoco ningún tipo de impacto medioambiental.

Al hilo de lo sucedido, tras indicar que las autoridades están investigando las circunstancias que rodean a este hecho, el UKMTO ha recomendado a los buques que naveguen la zona que lo hagan "con precaución" y que comuniquen "cualquier actividad sospechosa".

En España, en el ámbito empresarial, la junta general ordinaria de accionistas de Inditex votará este martes el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.

En la apertura de la sesión de este martes, ACS se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída del 1,8%, sólo por detrás de Acciona, que se dejaba un 2,9%. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Amadeus (+1,4%), Unicaja (+0,9) y Sabadell (+0,8%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo mixto en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres subía un 0,1% y el parisino CAC 40 un 0,4%, en tanto que el Dax de Fráncfort decrecía un 0,2%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,455%.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1427 dólares.