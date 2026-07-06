EEUU teme que la tecnología de la empresa más valiosa de Europa acabe en China: qué está pasando con ASML

ASML - AVISHEK DAS , EUROPA PRESS

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

ASML, la empresa más valiosa de Europa, valorada en cerca de 681.900 millones de dólares (alrededor de 597.000 millones de euros), lleva un mes liderando la capitalización bursátil en los mercados europeos, tras desbancar a Novo Nordisk.

La compañía neerlandesa es clave en la fabricación de máquinas que hacen posible la producción de microchips, conocidas como litografía ultravioleta extrema (EUV), tecnología de la que es la única proveedora mundial y que resulta imprescindible para impulsar los modelos de IA más sofisticados. En esta línea, el diario británico 'The Economist' ha calificado estas máquinas como las "más importantes del mundo".

¿POR QUÉ EEUU VIGILA A ASML?

A finales de junio, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, trasladó a la empresa neerlandesa su preocupación de que una de las máquinas de ASML haya llegado a China, según adelantó 'Bloomberg'.

La compañía negó el envío a China de una máquina EUV, así como algún componente, módulo o equipo diseñado específicamente para ese tipo de tecnología, según declaró a 'Reuters' en un comunicado.

Asimismo, la empresa informó a las autoridades de EEUU que conoce la ubicación exacta de las 340 máquinas EUV. Las máquinas más avanzadas de ASML tienen aproximadamente el tamaño de un autobús escolar y pesan 180 toneladas.

Desde 2019, Estados Unidos bloqueó la exportación a China de las EUV en plena guerra comercial contra el gigante asiático.

En abril, un grupo multipartidista del Congreso estadounidense propuso una ley para imponer mayores restricciones a las exportaciones de equipos para la fabricación de chips informáticos a China. El proyecto, denominado 'MATCH', tiene como objetivo proteger el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial.

La norma aplicaría los controles de exportación a productos extranjeros fabricados con tecnología originada en EEUU, por lo que ASML podría enfrentar multas o sanciones si se aprueba y la empresa no la cumple.

¿CÓMO RESPONDE CHINA?

Los Países Bajos ya están notando las consecuencias de su decisión, tomada en septiembre, de intervenir Nexperia, un fabricante de chips neerlandés de propiedad china, para impedir que trasladara sus operaciones a China. Pekín respondió bloqueando las exportaciones de Nexperia desde China, lo que ha afectado a los fabricantes de automóviles europeos y japoneses.

Asimismo, La compañía china Wingtech Technology ha presentado una demanda ante un tribunal chino contra su filial neerlandesa Nexperia, con la que mantiene un conflicto corporativo desde que fuera intervenida por el Gobierno de Países Bajos a finales de septiembre de 2025 y a la que reclama 8.000 millones de yuanes (1.015 millones de euros) en concepto de daños, además de exigir recuperar el control sobre su subsidiaria.

En su denuncia, la compañía china afirma que, si bien la orden del Gobierno de Países Bajos ha sido suspendida en noviembre de 2025, la sentencia del tribunal mercantil correspondiente "sigue vigente y el control sobre Nexperia permanece temporalmente restringido".

China también está respondiendo en el plano de la IA: ha comenzado a restringir los viajes al extranjero de los altos profesionales de IA en empresas privadas como Alibaba Group, DeepSeek y Holding Ltd., que deberán obtener la aprobación de las autoridades antes de viajar, según ha informado Bloomberg.

¿QUÉ ESPERAR DE ASML EN BOLSA?

La acción de la neerlandesa cotiza cerca de 1.596 dólares (1.379 euros), frente a los 1.000 euros a los que cotizaba días antes de empezar este año. La compañía se perfila como una de las grandes ganadoras en el sector de la IA gracias a su papel central en el desarrollo de centros de datos.

ASML obtuvo un beneficio neto de 2.757 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supuso una caída del 2,9% respecto del resultado anotado por la multinacional en el mismo periodo del año anterior, aunque la firma revisó al alza sus previsiones de crecimiento de las ventas por la demanda relacionada con la IA.

En esta línea, el comportamiento positivo en Bolsa de la compañía dependerá de los resultados del segundo trimestre, que se conocerán este mes, según XTB.

El analista de XTB, Manuel Pinto, considera que la próxima temporada de resultados será probablemente "la más importante de los últimos años", ya que revelará el desempeño de las grandes tecnológicas y de sus inversiones en inteligencia artificial. Pinto subraya que el mercado necesitará comprobar que esas inversiones en IA se empiezan a traducir en mayores ingresos, beneficios y márgenes.