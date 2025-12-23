El Ibex 35 sube un 0,14% y firma un nuevo máximo histórico al filo de los 17.200 puntos

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este martes con un alza de un 0,14%, hasta situarse en los 17.182,8 puntos, en la última sesión completa de esta semana, puesto que mañana la bolsa española abrirá solo mediodía y tanto el jueves como el viernes permanecerá cerrada por las festividades navideñas.

El selectivo nacional ha transitado la mayor parte de la negociación en las pérdidas ligeras pero, tras la apertura de Wall Street --donde ha sorprendido la fortaleza del dato de PIB de la economía de EEUU--, se ha pasado al terreno de las ganancias para firmar un nuevo máximo histórico.

En lo que va de 2025, el principal indicador del mercado español atesora una revalorización de un 48,19%.

Los analistas de Renta 4 han destacado de ayer la tercera sesión consecutiva al alza de los índices estadounidenses S&P 500 y el Nasdaq, de manera que vuelven a acercarse a máximos históricos gracias al impulso de los "sospechosos habituales" de la IA, de las compañías energéticas y de los grandes bancos. A esta hora de cierre europeo, registran avances de un 0,3% y en el año rentan en torno a un 20%.

También destacan los nuevos aranceles anunciados por China a la importación de productos lácteos de la UE, que entrarán en vigor el 23 de diciembre, ya que, según el Ministerio de Comercio chino, estas importaciones estaban "subvencionadas" y, como consecuencia, la industria china estaba sufriendo un "perjuicio importante".

Sin embargo, los expertos de Renta 4 creen que estas medidas son "represalias" por los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Además, Pekín también ha iniciado investigaciones sobre la carne de cerdo y el brandy, lo que abre la puerta a "medidas proteccionistas adicionales".

En la sesión de hoy, destaca el PIB de la economía española, que muestra un crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que restó siete décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,3 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

Ligado a esto, el Banco de España ha elevado tres décimas su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español este año, hasta el 2,9%, al tiempo que ha mejorado en cuatro décimas su proyección para 2026, hasta el 2,2%, y ha incrementado la estimación de 2027 dos décimas, hasta 1,9% en 2027.

Asimismo, esta jornada ha pivotado en torno a que el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses anteriores, según se desprende de la estimación preliminar publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En cifras anualizadas, el avance fue del 4,3%, cinco décimas más y su mejor marca en dos años. Esto supone, además, alejarse del retroceso del 0,6% observado a inicios de 2025, cuando el PIB cayó por primera vez desde principios de 2022.

En el ámbito empresarial español, Fluidra ha completado con éxito su inversión inicial de 100 millones de dólares (85 millones de euros) para adquirir, mediante una ampliación de capital, una participación del 27% en Aiper, líder en soluciones tecnológicas sin cable para la limpieza de piscinas.

En este contexto, los mayores ascensos del Ibex 35 los han registrado Solaria (+2,55%), Naturgy (+1,12%), Iberdrola (+0,86%), Unicaja (+0,8%) y CaixaBank (+0,77%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados han sido para Puig (-1,86%), Ferrovial (-1,53%), Grifols (-1,27%) y Amadeus (-1,08%).

Las principales bolsas europeas han cerrado en su mayoría con avances suaves: Milán ha sumado un 0,03%; Fráncfort un 0,23% y Londres un 0,24%, mientras que París ha restado un 0,21%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,23%, hasta situarse en 62,21 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un alza del 0,29%, hasta los 58,18 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1775 'billetes verdes', un 0,12% más que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,284% tras restar casi media décima, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 42,4 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy marcaba nuevos máximos al filo de los 4.500 dólares y el bitcoin se dejaba un 0,4%, hasta negociarse en los 88.000 dólares.