El Ibex 35 sube un 0,16% en la media sesión, hasta superar los 16.100 puntos

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en los 16.123,7 puntos en la media sesión de este jueves, lo que supone un incremento del 0,16%, por encima del dato registrado en la apertura, cuando ha iniciado la jornada prácticamente plano.

En el terreno empresarial, aún marcado por la temporada de resultados, Rovi ha informado antes de la apertura del mercado de que obtuvo un beneficio neto de 97,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 14% inferior a la del mismo periodo de 2024.

ArcelorMittal, por su parte, ganó 2.975 millones de dólares (2.590 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un avance del 72% en comparación con el resultado contabilizado por la siderúrgica en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la multinacional, que ha elogiado la propuesta de la Comisión Europea para el sector, mostrándose "optimista respecto a las perspectivas del negocio en 2026".

Además, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha recibido la cancelación total anticipada de la ayuda temporal concedida a Air Europa, por un importe de 475 millones de euros, más los intereses correspondientes, adelantando así un año la fecha prevista de devolución del préstamo.

Por su parte, Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) ha procedido de manera "inesperada" a la ejecución de los avales correspondientes al contrato con Duro Felguera para la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado en Djelfa (Argelia), por un importe equivalente a 54,8 millones de euros.

Además, Naturgy ha sido reincorporada a los índices bursátiles de Morgan Stanley -los denominados índices MSCI-, con efecto a partir del próximo 25 de noviembre, "en tiempo récord y preservando el valor de la acción en el proceso", tras elevar su 'free float' por encima del 18% de su capital social, según ha informado la compañía.

En este contexto, ArcelorMittal era el principal valor alcista en la media sesión de este jueves, con un alza del 3,57%. Por detrás se situaban Unicaja (+1,48%), Repsol (+1,25%), CaixaBank (+1,23%), Logista (+1,18%), BBVA (+1,16%) y Naturgy (+0,97%).

Del lado contrario se situaban Aena (-4,51%), ACS (-1,76%), Rovi (-1,73%), Acciona Energía (-1,60%), Sacyr (-1,45%) e Indra (-1,37%).

El Ibex era el único 'farolillo verde' de las principales bolsas europeas, ya que las demás cotizaban con caídas. Londres se dejaba un 0,26%; París, un 0,46%; Fráncfort, un 0,11%; y Milán, un 0,18%.

El barril de Brent registraba una cotización de 64 dólares en la media sesión europea, un 0,76% más, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 60,13 dólares, un 0,89% más.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años en los mercados secundarios de deuda era del 3,178%, por debajo del 3,181% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana repuntaba levemente hasta los 51 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,17% frente al dólar en la media sesión, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1512 dólares por cada euro.