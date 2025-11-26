El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura y busca los 16.200 puntos

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este miércoles con una subida del 0,41%, conquistando la cota psicológica de los 16.200 enteros al situarse en los 16.206,5 puntos hacia las 09.00 horas.

En el terreno empresarial español, HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, ha comunicado antes de la apertura del mercado que registró unas pérdidas atribuidas de 69,5 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025, concluido a finales de septiembre, cifra casi tres veces superior (+190,9%) a los 'números rojos' de 23,9 millones que se anotó en el año precedente.

Por su parte, Aedas Homes logró un beneficio atribuido de 20,3 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (de abril a septiembre), lo que supone un descenso del 17,5% respecto a las ganancias de 24,7 millones que se anotó en el mismo periodo del año anterior.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Indra (+1,9%), Acciona (+1,3%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Mapfre (-1,5%), lastrada por el efecto 'ex dividendo', Telefónica (-0,7%) e Iberdrola (-0,33%).

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada con signo positivo. En concreto, Francfort y París subían un 0,4% en ambos casos; Milán, un 0,35%, y Londres, un 0,2%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,02% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 61,79 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 0,3%, hasta los 57,94 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1576 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,177%.