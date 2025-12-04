El Ibex 35 sube un 0,3% al mediodía y busca fijar nuevos máximos sobre los 16.600 puntos

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este jueves un ascenso de un 0,3%, hasta situarse en los 16.633,2 puntos, en una jornada de escasas referencias macroeconómicas y en la que Inditex prosigue su 'rally' alcista tras haberse disparado ayer con motivo de unos resultados que batieron las expectativas del mercado.

El selectivo nacional ha abierto la negociación en positivo pero con cierta volatilidad, en tanto que pretende fijar nuevos máximos históricos sobre los 16.600 puntos. La marca vigente se sitúa en los 16.615,8 enteros, en los que cerró el pasado 12 de noviembre.

En lo que va de año, el principal indicador de la Bolsa española acumula una revalorización de un 43,4% y, de cerrar este jueves con ganancias, enlazaría una racha de ocho sesiones alcistas.

En el ámbito empresarial español, el consejo de administración de Aedas Homes ha emitido una opinión desfavorable sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por su competidor Neinor Homes, a razón de 21,335 euros por acción, un precio que no considera adecuado.

Por otro lado, la multinacional automovilística india Mahindra ha vendido el 3,58% de CIE Automotive por 119 millones de euros mediante un proceso de colocación acelerada dirigido a inversores institucionales y/o cualificados, llevado a cabo por BNP Paribas y JP Morgan.

En el terreno macroeconómico, el Tesoro Público español ha colocado este jueves 3.360,777 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a cinco años, según los datos publicados por el Banco de España.

Sobre el estado actual de los mercados, los expertos de Banca March han circunscrito que "las Bolsas mantienen la estacionalidad positiva en los últimos compases del año, haciendo valer una guerra comercial en retroceso, una política monetaria menos restrictiva y un año de beneficios empresariales crecientes".

Estas fuentes han apostillado que los últimos datos de empleo conocidos en EEUU otorgan una mayor seguridad al mercado de que la Resrva Federal (Fed) recortará el precio oficial del dinero (los tipos de interés) el próximo miércoles.

Por otra parte, en relación a las dudas sobre la sostenibilidad del sector de la IA en EEUU, han comentado que frente a la burbuja de comienzos del año 2000, las empresas tecnológicas de hoy "tienen fundamentos financieros sólidos, generan ingresos reales y la tecnología está integrada en la economía, a diferencia de muchas empresas de entonces que carecían de rentabilidad y claros modelos de negocio".

En el tramo medio de la negociación, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Puig (+2,17%), Acciona (+2,05%), Inditex (+1,65%, tras haber subido ayer casi un 9%), Banco Sabadell (+1,24%) y Grifols (+1,06%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Repsol (-1,37%), Bankinter (-1,27%) e Indra, cuyas acciones cedían un 1,15%.

El resto de los selectivos europeos registraba avances al mediodía: Milán sumaba un 0,01%; Londres un 0,12%; París un 0,3% y Fráncfort un 0,63%.

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,49%, hasta situarse en 63 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un incremento del 0,63% que lo llevaba a alcanzar los 59,33 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1673 'billetes verdes', sin apenas variación, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se elevaba hasta el 3,226% tras sumar un punto básico, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 47,3 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy cotizaba sin cambios en los 4.200 dólares, mientras que el bitcoin restaba un 0,5% y se negociaba en los 93.300 dólares.