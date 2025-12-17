El Ibex 35 sube un 0,38% en la media sesión, con los 17.000 puntos pendientes ya del BCE

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varias personas frente a los paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un alza del 0,38% en la media sesión de este miércoles, hasta situarse en los 16.985,9 puntos, con la atención de los inversores ya puesta en la reunión de política monetaria que celebrará el Banco Central Europeo (BCE).

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará esta noche en horario de máxima audiencia un discurso a la nación, para hacer balance de su gestión a pocos días de cumplir un año en la Casa Blanca, en una oportunidad para defender su agenda en medio del rechazo hacia su estrategia económica en las encuestas.

Asimismo, la tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de noviembre en el 3,2%, lo que implica una desaceleración de cuatro décimas respecto del mes anterior y la menor subida de los precios desde el pasado mes de marzo.

Bajo el paraguas empresarial español, BBVA ha adoptado la decisión irrevocable de amortizar anticipadamente una emisión verde de participaciones preferentes eventualmente convertibles ('CoCos') en acciones ordinarias por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros.

Por otro lado, S&P Global Ratings ha mejorado la calificación crediticia de Grifols como emisor de 'B+' a 'BB-', con perspectiva estable, y ha elevado también la nota de su deuda sénior no garantizada a 'B'.

Además, BlackRock ha situado su participación en el accionariado de Naturgy en el 12,626% tras desprenderse la pasada semana Global Infrastructure Partners (GIP), propiedad del fondo estadounidense, de un 7,1%.

En este contexto, Banco Santander era el principal valor alcista (+1,37%), por delante de Cellnex (+1,21%), Mapfre (+1,10%), CaixaBank (+1,03%) y Repsol (+0,98%).

Del lado contrario se situaban Amadeus (-1,35%), ACS (-1,06%), Fluidra (-0,60%), Acciona (-0,38%) y Endesa (-0,26%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, solamente París cotizaba en 'rojo' hacia las 12.00 horas, cayendo un 0,08%. Londres subía un 1,70%; Fráncfort, un 0,04%; y Milán, un 0,58%.

De su lado, el barril de Brent se situaba en los 60,24 dólares en la media sesión, un 2,22% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 56,56 dólares, un 2,33% más.

El rebote del crudo se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un bloqueo "completo y total" contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,286%, levemente por encima del 3,281% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo caía hasta los 43,4 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,22% frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1721 dólares por cada euro.