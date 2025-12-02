El Ibex 35 sube un 0,5% y enlaza siete días al alza para rozar los 16.500 puntos

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha enlazado este martes su séptima jornada consecutiva al alza con una subida de un 0,51%, hasta situarse en los 16.473,1 puntos, en una jornada marcada por la publicación de datos macroeconómicos en España y Europa.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que vuelve a señalar a España como la gran economía avanzada que más crecerá este año y el próximo, ha destacado que este buen desempeño se explica también por el aumento de la productividad y no sólo por la suma de más personas a la fuerza laboral, como sucedió en ciclos anteriores.

España, cuyas previsiones ya fueron actualizadas la semana pasada, será la gran economía desarrollada con más crecimiento este año y el siguiente, con un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, mientras que en 2027 la expansión se moderaría al 1,8%.

Por otro lado, el Tesoro Público ha colocado este martes 4.976,3 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

Asimismo, este martes se ha conocido que el paro registrado en España bajó en 18.805 personas en noviembre, mientras que la Seguridad Social perdió 14.358 afiliados de media.

Dentro de la agenda europea, esta jornada ha trascendido que la tasa de inflación interanual de la eurozona subió una décima el pasado mes de noviembre, cuando alcanzó el 2,2%, su nivel más alto desde el pasado mes de septiembre y despegándose del objetivo de estabilidad de precios a medio plazo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

También se ha publicado que la tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable en octubre por sexto mes consecutivo en el 6,4%, mientras que la de la Unión Europea repitió también en el 6%, con España nuevamente como el país con mayor nivel de desempleo entre los Veintisiete, con un 10,5%, según los datos publicados por Eurostat.

En el terreno empresarial, Banco Santander ha vendido el 3,5% de su filial polaca entre inversores institucionales por un importe de 407,3 millones de euros, según ha informado este martes la entidad, que ha ejecutado la operación mediante un proceso de colocación acelerada.

Fuera del Ibex 35, Audax Renovables, la energética liderada por José Elías, ha completado la amortización de su emisión de bonos verdes convertibles en acciones ordinarias por un importe total de 125 millones de euros, cuyo vencimiento se produjo el pasado 30 de noviembre.

Además, el consejo de administración de Almirall ha aprobado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal máximo de 250 millones de euros, a un tipo de interés fijo anual y con vencimiento en 2031.

Por otra parte, la filial australiana de ACS ha vendido el 50% de su negocio de transporte en el país por 282 millones de euros, mientras que la filial estadounidense ha entrado en un proyecto de lucha contra las inundaciones en Nueva York valorado en 1.700 millones de dólares junto con la empresa local.

En este contexto, ACS ha sido el principal valor alcista (+3,41%), por delante de Solaria (+2,88%), Bankinter (+2,49%), Acciona Energía (+2,03%), Indra (+1,97%), Unicaja (+1,97%) y CaixaBank (+1,95%).

Del lado contrario, las pérdidas han estado lideradas por Cellnex (-2,54%), Amadeus (-1,85%), Rovi (-1,33%) y Acerinox (-1,31%).

El resto de los principales mercados europeos ha cerrado de manera dispar: Londres ha restado un 0,01% y París un 0,28%, mientras que Milán ha sumado un 0,22% y Fráncfort un 0,51%.

El petróleo se depreciaba al cierre de la sesión europea, con el Brent en 62,7 dólares, un 0,75% menos, y el West Texas Intermediate (WTI) se abarataba un 0,83%, hasta los 58,85 dólares.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 3,221%, casi sin apenas variación respecto a la víspera y con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 47,4 puntos.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba con una depreciación del 0,13% frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1595 dólares por cada euro.

Por su parte, la onza de oro troy descontaba un 1,1%, hasta los 4.185 dólares, mientras que el bitcoin, tras varias sesiones de castigo, rebotaba un 5% y se cotizaba en los 91.000 dólares.