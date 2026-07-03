El Ibex 35 sube un 0,5% en la media sesión y enfila los 19.800 puntos, con el crudo en 72 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un avance del 0,53%, lo que permitía al selectivo madrileño situarse en los 19.776,5 puntos y acercarse a la cota de los 19.800 enteros, en busca de nuevos máximos históricos.

La sesión sigue marcada por la moderación del precio del petróleo, que, pese a registrar un ligero repunte, se mantenía en el entorno de los 72 dólares por barril, y por la ausencia de la referencia de Wall Street, que permanece cerrado por la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, abordó el jueves con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, los últimos avances sobre las negociaciones en curso para llegar a un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Irán ha aceptado "prácticamente todo" lo que Washington necesita, al tiempo que ha señalado que las conversaciones con Teherán continúan en la actualidad.

"Creo que han aceptado prácticamente todo lo que necesitamos", ha señalado Trump en una entrevista con la cadena CNBC, donde ha agregado que ambos países siguen "negociando" en el presente, tras el acuerdo preliminar que las dos partes alcanzaron el pasado 18 de junio en aras de lograr avances en los diálogos.

En este contexto, el coste del crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 71,85 dólares a la media sesión de las Bolsas europeas, tras subir un 0,1%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 68,6 dólares después de recortar un 0,1%.

En el ámbito empresarial, Acciona Energía ha informado de que ha completado este viernes la venta de 64 megavatios (MW) hidráulicos en España a White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética, por 66 millones de euros.

De su lado, Unicaja ha comunicado que ha tomado la decisión "irrevocable" de amortizar anticipadamente 'obligaciones verdes' por un importe nominal conjunto de 56,8 millones de euros correspondiente al importe principal en circulación.

También en el ámbito financiero, CaixaBank ha alcanzado una ejecución del 28,78% en la novena semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones.

En el plano 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,8% en mayo en relación al mismo mes de 2025, recortando en 3,6 puntos el avance que experimentó en abril.

De este modo, a las 12.00 horas de este viernes las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Arcelormittal (+3,7%), Acerinox (+2,9%), Merlin (+2,57%), Iberdrola (+1,4%) y Acciona (+1,1%), mientras que los descensos más pronunciados los registraban Amadeus (-1,13%), Rovi (-1,05%), IAG (-0,68%), Repsol (-0,67%) y Telefónica (-0,56%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban a la media sesión de la última jornada semanal con signo mixto, con ganancias del 0,2% para el Dax alamán y del 0,18% para el mib italiano, mientras que el CAC 40 francés caía un 0,13% y el FTSE 100 británico, un 0,44%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1442 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,412%, posicionando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- en los 49,01 puntos.