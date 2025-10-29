El Ibex 35 sube un 0,6% al mediodía y enfila los 16.200 puntos con el apoyo de bancos e Indra

Archivo - Una de las instalaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid con paneles del IBEX, a 27 de julio de 2021, en Madrid, (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este miércoles un ascenso de un 0,65%, hasta situarse en los 16.191,3 puntos, gracias al tirón de los valores bancarios, propiciado por el Santander e Indra en una jornada marcada por la presentación de resultados y la reunión de bancos centrales.

El selectivo nacional ha arrancado la jornada en negativo y ha llegado incluso a perder la cota de los 16.000 enteros; sin embargo, a la hora de negociación ha iniciado una tendencia de remontada que lo ha llevada a marcar nuevos máximos históricos --de cerrar en positivo, sería la tercera jornada consecutiva de nuevos máximos inéditos-- al filo de los 16.200 puntos, nivel que ha tocado de manera fugaz poco antes del mediodía.

Así, según los datos del mercado consultados por Europa Press, el principal indicador del parqué español avanza ya casi un 40% en lo que va de 2025.

En el ámbito empresarial español, varias compañías del Ibex 35 han dado a conocer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año antes de la apertura de los mercados.

En concreto, Banco Santander ha informado de un beneficio de 10.337 millones de euros, lo que supone un incremento del 11%, mientras que Endesa ganó 1.711 millones de euros, un 21,9% más que el año anterior.

Además, el gestor aeroportuario español Aena cerró el periodo con unas ganancias netas de 1.579,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9%. Por su parte, Redeia registró un beneficio de 389,8 millones de euros, un 4,6% menos, mientras que Naturgy alcanzó los 1.668 millones de euros, un aumento del 5,6%.

En el terreno 'macro' español, este miércoles ha trascendido que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que resto seis décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,2 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

En el plano internacional, los inversores están a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos: "La Fed finalizará hoy su reunión regular y anunciará que prosigue en su camino de normalización en los tipos oficiales, reduciendo la tasa en 25 puntos básicos, situando la banda entre el 4% y el 3,75%", han vaticinado los expertos de Banca March.

A su juicio, los "benignos datos" de inflación de EEUU publicados con retraso la semana pasada dan la luz verde para que la senda de normalización prosiga, en un contexto en el que el mandato de pleno empleo cobra mayor protagonismo.

Por otra parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado dispuesto a reducir el arancel del 20% relacionado con el fentanilo que Estados Unidos aplica desde principios de año a las importaciones procedentes de China, según comentó el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones un día antes de su esperado encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, con quien también espera hablar sobre tecnología, señalando en particular los chips para IA de Nvidia.

En el tramo medio de la negociación, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a Banco Santander (+4,16%), Indra (+2,3%), BBVA (+1,57%) y CaixaBank (+1,35%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de Ferrovial (-2,07%), que presentó resultados ayer tras el cierre del mercado, y Aena, con un descenso del 1,9%.

Las principales Bolsas europeas cotizaban en su mayoría con avances: Fráncfort cotizaba plano, mientras que París sumaba un 0,06%; Milán un 0,56% y Londres un 0,63%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,43% al mediodía y se situaba en los 64,68 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 0,37%, hasta los 60,37 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1642 'billetes verdes', una décima menos que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años bajaba ligeramente hasta el 3,136%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 51,6 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se impulsaba un 1,7% y recobraba el nivel de los 4.000 dólares, mientras que el bitcoin se negociaba sin variación en los 113.000 dólares.