El Ibex 35 sube un 1,8% en la semana y cierra en los 17.169 puntos, nuevo récord histórico

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha vuelto a batir su marca histórica y ha cerrado en los 17.169,8 enteros, tras subir en la sesión un 0,22%, y a pesar de que hoy es la última 'cuádruple hora bruja' de los mercados, que genera cierta volatilidad.

En la semana, el selectivo ha conseguido acumular un alza del 1,87% y ya ha encadenado cuatro sesiones en positivo, dos de ellas por encima de los 17.000 puntos.

Sin embargo, el selectivo ha chocado con los 17.200 enteros, que ha rebasado en algunos minutos de la recta final de la sesión de este viernes, marcada por la volatilidad de la 'cuádruple hora bruja', que consiste en el vencimiento de las opciones y los futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos.

Además, los analistas de Renta 4 destacan el acuerdo en el seno de la Unión Europea de facilitar un préstamo de 90.000 millones de euros, respaldado por la emisión de deuda común, a Ucrania y, por tanto, de no utilizar por el momento los activos rusos congelados en la región para seguir financiación a la nación ucraniana.

En Europa, el índice Gfk de clima de consumo en Alemania para enero ha empeorado en terreno negativo pese a que el mercado esperaba una ligera mejora. Por la tarde, se conocerá la primera lectura de la confianza del consumidor en diciembre de la eurozona.

Por otra parte, el Banco de Japón ha cumplido con lo previsto al decidir por unanimidad una subida de 25 puntos básicos de los tipos, hasta el 0,75%, su mayor nivel en 30 años, y apunta a subidas adicionales a futuro si la inflación es estabiliza en torno a su objetivo del 2%.

En el terreno empresarial español, BBVA ha anunciado el lanzamiento de un programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia, que dará comienzo el próximo lunes, 22 de diciembre, tras obtener la entidad todas las autorizaciones pertinentes.

Fluidra, además, ha firmado un acuerdo para la adquisición del 100% de Variopool, compañía con sede en los Países Bajos, valorada en hasta 21 millones de euros.

En cuanto al resto de la semana, el analista de XTB, Manuel Pinto, resalta el giro que han dado los índices europeos en las últimas jornadas, gracias a una rotación de activos de la que Europa estaría beneficiándose. En concreto, explica que las crecientes dudas sobre el sector tecnológico están llevando a los inversores a ampliar su foco hacia otros sectores de la economía.

"Este movimiento está favoreciendo especialmente a Europa y ha permitido que el Ibex 35 viva un año histórico, con los bancos como grandes protagonistas", agrega.

En EEUU, Pinto explica que la semana ha sido una "montaña rusa". Tras encadenar sesiones con sesgo negativo y ausencia de catalizadores, el ánimo de los inversores "está cambiando". "La publicación de datos de inflación más moderados, los buenos resultados de Micron y los avances en los acuerdos para el control de TikTok han devuelto cierto optimismo al mercado", sostiene.

Volviendo a la sesión de este viernes, los mayores aumentos los han registrado Acciona (+2,81%), Mapfre (+1,60%), Grifols (+1,53%), Banco Sabadell (+1,51%) e Iberdrola (+1,48%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados han sido los de Telefónica (-1,72%), Naturgy (-1,51%), ArcelorMittal (-1,45%), Amadeus (-1,10%), Inditex (-1,00%) y Acerinox (-0,75%).

Las principales Bolsas europeas han cerrado también en positivo: Milán se ha revalorizado un 0,66% y Londres, un 0,61%, mientras que Fráncfort ha registrado un alza del 0,37% y París ha cerrado prácticamente plano (+0,01%).

Por otro lado, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,67%, hasta situarse en los 60,23 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ascenso del 0,82% que lo llevaba a alcanzar los 56,61 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1720 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se colocaba en el 3,323%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 42 puntos.