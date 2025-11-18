El Ibex 35 se tiñe de 'rojo' al cierre y cae más de un 2% hasta los 15.800 enteros

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa con paneles con valores del Ibex 35. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado finalmente la sesión de este martes con una caída del 2,14% y con todos sus valores en 'rojo', alejándose de los 16.000 puntos hasta situarse en los 15.827,0 enteros.

El pesimismo ante una potencial corrección brusca de los mercados está pesando en el ánimo de los inversores, no solo en España, sino también en el resto de Europa y EEUU.

Los analistas de Renta 4 señalan que los inversores siguen tomando beneficios, aunque de momento es "de forma limitada" con respecto a los máximos que los índices alcanzaron entre octubre y principios de noviembre.

Más allá de este pesimismo, los mercados tienen dos citas clave esta semana: por un lado, los resultados de Nvidia, que se conocerán mañana y sirven como termómetro de cómo está evolucionando el sector tecnológico dedicado a la IA; y por el otro, el informe de empleo de septiembre en EEUU, que se publicará el jueves después de que se retrasase en octubre por el cierre gubernamental en el país norteamericano.

Por otro lado, en el ámbito geopolítico, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado por 13 votos a favor, dos abstenciones --Rusia y China-- y ningún voto en contra la Resolución 2803, que recoge el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, incluido el despliegue de una fuerza internacional de paz.

En el ámbito macroeconómico español, el Gobierno ha revisado al alza su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2025, desde el 2,7% al 2,9%, y ha elevado el límite de gasto no financiero --conocido como 'techo de gasto'-- a los 216.177 millones para los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

En este contexto, todos los valores de Ibex 35 han cerrado en negativo, destacando los descensos de Amadeus (-5,17%), Santander (-3,59%), Acciona Energía (-2,94%), IAG (-2,84%), CaixaBank (-2,83%), BBVA (-2,82%) y Sacyr (-2,80%).

El resto de los principales mercados bursátiles europeos también han cerrado con pérdidas: Milán ha corregido un 2,12%; París, un 1,86%; Fráncfort, un 1,74%; y Londres, un 1,27%.

Wall Street, que permanecía abierto al cierre en Europa, se teñía igualmente de 'rojo' con caídas que rozaban el 0,8% en el Nasdaq y el Dow Jones. El S&P500 cedía un 0,66%.

El barril de Brent cotizaba en los 64,01 dólares, un 0,28% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se mantenía estable en los 59,90 dólares.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ascendía ligeramente hasta el 3,207%, desde el 3,209% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo caía ligeramente hasta los 49,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,13% frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1577 dólares por cada euro.