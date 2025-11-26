El Ibex rebota un 1,36% y ya mira a registrar nuevos máximos históricos

Archivo - Logo de la Bolsa de Madrid en el interior del Palacio de la Bolsa - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles en los 16.361,1 puntos, lo que supone una ganancia de 220 enteros en una sola jornada, o un 1,36% más. El selectivo ha pisado el acelerado así en la segunda mitad de la negociación, ya que en la media sesión registraba una subida del 0,5%.

Los analistas de Renta 4 explican en concreto que Europa sigue la estela de Wall Street, que ya encadena varias sesiones en positivo gracias a las mejores perspectivas sobre los recortes de tipos oficiales.

En el ámbito 'macro', la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado nuevamente al alza su pronóstico de crecimiento para España para este año y el siguiente, después de la mejora anunciada el pasado mes de septiembre, y ahora anticipa que la economía crecerá un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, lo que implica una subida de tres y dos décimas, respectivamente, respecto del pronóstico anterior.

Otro elemento que mencionan los expertos de Renta 4 es que Kevin Hasset (director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y a favor de la bajada de tipos) se perfila como favorito para suceder al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato vence en mayo de 2026. Asimismo, en unas horas, se conocerán el Libro Beige de la Fed.

En el ámbito nacional, la agencia de calificación crediticia ha mantenido el rating de Bankinter en 'A-', aunque ha elevado a 'positiva' la perspectiva.

Solamente Mapfre ha cerrado la jornada en negativo, cayendo un 0,35%, aunque afectada por el efecto 'ex dividendo'.

Los principales incrementos este miércoles han sido los de Indra (+3,43%), Acciona (+2,36%), Banco Sabadell (+2,18%), Endesa (+2,16%), ACS (+2,04%), Acciona Energía (+1,97%) y Banco Santander (+1,96%).

El resto de los principales mercados europeos también ha registrado subidas este miércoles: Londres, un 0,85%; París, un 0,88%; Fráncfort, un 1,11%; y Milán, un 1,01%.

El barril de Brent se situaba en los 62,83 dólares, un 0,56% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 58,39 dólares, un 0,76% más.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,153%, frente al 3,163% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo ha caído a 48,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,14% frente al dólar, hasta lograr un tipo de cambio de 1,1587 dólares por cada euro.