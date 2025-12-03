Inditex se dispara más de un 7% tras presentar resultados con un tercer trimestre histórico

Archivo - Zara abre una tienda flagship en Las Vegas - INDITEX - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Inditex arrancaban la sesión de este miércoles liderando las ganancias del Ibex 35, con un alza superior al 7%, tras presentar de nuevo unos resultados récord, con un beneficio neto de 4.622 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), lo que supone un aumento del 3,9% respecto a un año antes.

La compañía ha logrado estos resultados después de disparar sus ganancias y ventas en el tercer trimestre, entre agosto y octubre, al elevar un 9% su beneficio neto, hasta los 1.831 millones de euros, lo que supone el nivel más alto logrado hasta ahora para un tercer trimestre, e incrementar las ventas un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros, con un alza del 8,4% a tipo de cambio constante.

En concreto, los títulos de la compañía avanzaban un 7,64% en los primeros compases de la sesión, hasta intercambiarse a un precio de 52,82 euros.

En el conjunto de los nueve primeros meses de su año fiscal, las ventas del grupo ascendieron a 28.171 millones de euros, un 2,7% más, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%.

El margen bruto aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones de euros, y se situó en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos).

En el tercer trimestre, el margen bruto aumentó un 6,2% hasta los 6.108 millones de euros y llegó al 62,2% (+79 puntos básicos) de las ventas.

De cara a la última parte del año, el grupo ha subrayado que las ventas en tienda y 'online' a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, coincidiendo con la campaña del Black Friday y el arranque de la Navidad, han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 (+9% entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre de 2025).

Asimismo, el resultado operativo (Ebitda) se incrementó un 4,2%, hasta 8.303 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 4,8%, situándose en 5.943 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos un 3,6%, alcanzando los 5.964 millones de euros.

En el tercer trimestre, el Ebitda creció un 8,9% hasta los 3.189 millones de euros, al tiempo que el Ebit avanzó un 11,2% hasta los 2.372 millones de euros.

La compañía ha destacado además que continúa con una "fuerte" generación de fondos. Así, la caja neta alcanzó los 11.268 millones de euros hasta el 31 de octubre, frente a los 11.824 millones de euros de un año antes.

En los nueve primeros meses de su ejercicio, Inditex ha realizado aperturas en 39 mercados y al cierre del período operaba 5.527 tiendas.

"En los nueve primeros meses de su año fiscal, Inditex continuó su sólido desempeño operativo. La creatividad de nuestros equipos, el modelo de negocio totalmente integrado y nuestra diversificación son motores clave para esta sólida ejecución", ha destacado la firma.

Por otro lado, el grupo ha subrayado que todas las líneas de gasto han mostrado una evolución favorable. Así, los gastos operativos crecieron un 2,4%, lo que supone 29 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas. Incluyendo todos los cargos por arrendamientos, los gastos operativos crecieron 33 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas.

Inditex, que opera en 214 mercados "con baja cuota de mercado en un sector fragmentado", ha afirmado que la optimización de las tiendas sigue su curso y estima que esto impulse nuevas mejoras en la productividad.

La compañía prevé que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una "fuerte" venta 'online'.

A los tipos de cambio actuales, anticipa un impacto divisa de aproximadamente un -4% en las ventas en 2025. En 2025 Inditex espera un margen bruto estable (+/-50 puntos básicos).

En el presente ejercicio, la compañía está ejecutando inversiones para incrementar la capacidad operativa y obtener eficiencias que están siendo reinvertidas en el negocio aumentando la diferenciación.

El grupo, que estima una inversión ordinaria de alrededor de 1.800 millones de euros, ha explicado que su plan de expansión logística para el 2024 y el 2025 sigue según lo previsto. Este programa de inversión extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destina 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025.

El objetivo de este plan logístico es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global, según ha subrayado el grupo, cuyo centro de distribución de Zaragoza II ya está operativo.

DELOITTE, NUEVO AUDITOR DE CUENTAS

Al margen de los resultados, el consejo de administración de Inditex, previa propuesta de la comisión de Auditoría y Cumplimiento, ha acordado someter a la junta general de accionistas que se celebrará en 2027, el nombramiento de Deloitte como auditor de cuentas del grupo para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, en sustitución de EY.

Por último, el Consejo Asesor Internacional de Inditex, cuya creación se anunció en la junta general de accionistas celebrada en julio de este año, ha mantenido su primera reunión el pasado 27 de noviembre. El objetivo de su actividad es el asesoramiento al consejo de administración en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales.

Está presidido por Enrico Letta, y completan su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo.