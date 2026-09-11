El precio del petróleo se modera hasta los 106 dólares entre temores a un repunte de la inflación

Archivo - Repostaje en una gasolinera - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 1,5% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 106 dólares por barril, después de haber llegado a tocar en la jornada de hoy los 108 dólares.

El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, sin un final claro para el conflicto entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, y los temores a un repunte de la inflación, con los costes energéticos como principal motor, llevaron ayer al Brent a alcanzar niveles máximos desde mayo, superando los 107 dólares por barril, mientras que el gas natural tocó precios no vistos desde diciembre de 2022, año en el que se disparó su coste tras la invasión rusa de Ucrania.

Washington y Teherán han recrudecido en los últimos días los ataques en torno al estrecho de Ormuz, unas acciones militares que van en paralelo con la campaña de sanciones de Estados Unidos destinada a asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este jueves, con respecto a su decisión de iniciar una guerra contra Irán, que "si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo", aunque ello llegase a suponerle una derrota al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato --las 'midterms'-- del 4 de noviembre, un desenlace en el que afirma no creer.

"Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo", ha espetado Trump tras ser preguntado en una entrevista en la cadena conservadora Fox News si se arrepentía de alguna decisión con respecto a la guerra de Irán. "No creo en la palabra 'arrepentimiento'", ha aseverado.

Reiterando su predicción de que la guerra terminará "justo después" de los comicios y añadiendo que "tal vez termine antes", el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a apuntar a un supuesto intento de injerencia iraní en las elecciones de medio mandato: "Están intentando hacer todo lo posible para sacarme del poder porque creen que los demócratas les permitirán, en esencia, tener un arma nuclear", ha defendido.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, bajaba más de un 1,4% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 101 dólares por barril.

Debido a los altos precios de la energía, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) optó ayer por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) sube al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%.

Se trata de la segunda subida de la tasa de referencia este año tras la acometida en junio, que fue la primera ejecutada por la institución desde septiembre de 2023.

La presidenta del BCE, Christina Lagarde, centró parte de su intervención de este jueves tras la reunión de la institución en señalar la alta incertidumbre marcada por la inestabilidad geopolítica que afecta a la economía mundial, citando cuestiones como las interrupciones del suministro de petróleo, las tensiones comerciales entre potencias o los recientes acontecimientos en la guerra de Ucrania.

La 'guardiana del euro' sostuvo que la institución está dispuesta a "ajustar todos (los) instrumentos dentro de (su) mandato a fin de garantizar que la inflación se estabilice", al tiempo que ha argumentado que la presión sobre los precios está aumentado.

Algunos analistas consideran que en diciembre habrá un nuevo endurecimiento de la política monetaria del BCE, mientras que otros apuntan a que los tipos de interés ya han tocado los niveles máximos este año después de que el BCE mejorara las previsiones de crecimiento para 2026 y 2027 y cambiara las proyecciones de inflación hacia una mayor persistencia, pero con menor intensidad.

Lagarde volverá a hablar de nuevo este viernes, en un acto que tendrá lugar a las 16.00 horas en París.

CAÍDA GENERALIZADA DE LAS BOLSAS ASIÁTICAS

En este escenario de incertidumbre, las Bolsas asiáticas registran este viernes caídas generalizadas.

El Nikkei japonés cede un 1,9%, aunque ha llegado a caer más de un 2%, mientras que el Kospi de la Bolsa de Seúl baja un 1,7%.

Por su parte, la Bolsa de Shanghai retrocede más de un 1,1% y el índice Hang Seng de Hong Kong se deja un 0,5% a poco menos de una hora de la apertura de las Bolsas en Europa.