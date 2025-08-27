Solaria prosigue su 'rally alcista' y sube un 6% en Bolsa, mientras el Ibex pierde los 15.100 puntos

Archivo - Logo de Solaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Solaria continúa con su 'rally alcista' y a las 9.37 horas lideraba los avances del Ibex 35 con un repunte del 6%, que catapultaba a la acción hasta los 13,67 euros por título.

Pese a ello, el selectivo madrileño, que amaneció en tablas, caía casi un 0,5% a esa hora y se despedía de los 15.100 puntos.

La empresa energética Solaria cerró este martes con un avance del 2,46%, liderando también las alzas del selectivo madrileño, hasta los 12,90 euros por título.

Barclays publicó hace unos días un informe en el que elevó el precio objetivo de la acción de Solaria hasta los 14 euros, marca que ya está cerca de alcanzar.

Por su parte, el grupo GVC Gaesco incorporó recientemente a Solaria a su lista de valores preferidos en España, para el que espera subidas del 60%. En concreto, GVC estima un valor teórico por acción de 17 euros para Solaria.

A finales de julio se conoció que Stoneshield Holding, el fondo de inversión fundado por Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola y Juan Pepa, había aflorado una participación del 9,321% en el capital de Solaria Energía y Medioambiente, erigiéndose en el segundo máximo accionista de la compañía.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la firma declaró el control sobre un paquete de 11,64 millones de títulos de la empresa de renovables, representativos de ese 9,321%.

En concreto, Stoneshield posee un 2,797% del capital de Solaria adquirido a través de compras en el mercado y otro 6,524% por medio de instrumentos financieros de un contrato de compraventa a plazo sobre acciones de la compañía, liquidable físicamente.

En el capital de Solaria, Stoneshield es el segundo principal accionista de la compañía, tan solo por detrás de la familia Díaz-Tejeiro, que poseen alrededor de un 35%.