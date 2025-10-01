Talgo cae casi un 5% en Bolsa tras perder 64 millones hasta junio, frente a ganancias de un año antes

Archivo - Un cartel indica la sede de Talgo, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Las acciones de Talgo caían casi un 5% en el arranque de la sesión bursátil de este miércoles, después de que el fabricante ferroviario publicara sus cuentas del primer semestre de este año, cuando perdió 64 millones de euros, frente al beneficio de 15 millones que se anotó en el mismo periodo de 2024.

De este modo, Talgo encabezaba las caídas en el Mercado Continuo, donde cotiza, con un descenso del 4,92%, hasta intercambiar sus acciones a un precio unitario de 2,61 euros hacia las 9.30 horas.

Por su parte, la firma española redujo un 22% sus ingresos entre enero y junio de 2025, con 270,1 millones de euros, según ha informado este martes Talgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre de la Bolsa.

No obstante, la compañía ha explicado que los ingresos ascenderían a 307,6 millones de euros si se excluye el ajuste por la potencial reducción de alcance en el proyecto de Alemania, registrado como menor ingreso en el periodo.

La cartera de pedidos de Talgo alcanzó un récord histórico de 4.967 millones de euros por la nueva adjudicación de Flix de un contrato de fabricación de hasta 65 unidades, con un primer pedido en firme de 30 trenes Talgo 230 y su mantenimiento durante 15 años.

Si bien, indica que considerando proyectos adjudicados pendientes de condiciones previas a su formalización, la cartera sobrepasaría los 7.000 millones de euros.

Talgo se encuentra actualmente en proceso de cambio accionarial y se prevé que un consorcio inversor adquiera un 29,8% de la participación actualmente mantenida por Pegaso Transportation International.

De manera simultánea, la compañía está, por un lado, en proceso de reforzamiento patrimonial con una ampliación de capital a ser suscrita por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la emisión de obligaciones convertibles a ser suscrita por el 'holding' público y otros inversores por volumen conjunto de 150 millones de euros.

Además, aborda un proceso de fortalecimiento financiero con la definición de una nueva estructura de financiación de 650 millones de euros con cobertura Cesce y una línea de crédito de 120 millones de euros, además de una línea de avales de 500 millones de euros también con cobertura Cesce.

Estas operaciones se espera que sean sometidas a la junta general de accionistas y posteriormente formalizadas antes de final de año.