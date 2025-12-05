Murtra (Telefónica) reconoce conversaciones sobre operaciones de M&A en "cada uno" de sus mercados

Archivo - El presidente de Telefónica, Marc Murtra, presenta el nuevo plan estratégico de Telefónica, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Telefónica reducirá a la mitad el dividendo que abonará con cargo a los resultados de 2026, hasta 0,15 euro - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Telefonica, Marc Murtra, ha reconocido que la compañía mantiene conversaciones sobre posibles operaciones de fusión y adquisición (M&A) en "cada uno" de los mercados en los que opera.

"Es seguro suponer que tenemos conversaciones (sobre fusiones y adquisiciones) en todos nuestros mercados", ha destacado en una entrevista con el diario británico 'The Times'.

Estos comentarios se producen en un contexto en el que la estrategia de crecimiento de la teleco se centra en España, Alemania, Reino Unido y Brasil, mientras que, en paralelo, el proceso para su salida de América Latina sigue su curso.

Cabe recordar que el pasado 4 de noviembre la teleco presentó su nuevo plan estratégico, en el que confirmó que la compañía está trabajando para salir de todos sus mercados en América Latina --a excepción de Brasil--, una estrategia que, hasta el momento, se ha concretado en la venta de sus filiales en Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia.

De este modo, Telefónica todavía tiene que desprenderse de sus subsidiarias en México, Venezuela --la operación más complicada por la situación política del país-- y Chile, donde este pasado miércoles se ha dado a conocer que Entel y América Móvil han roto su acuerdo para pujar de forma conjunta por esta filial, si bien se mantiene el interés individual de las señaladas empresas.

En cuanto a los mercados principales de Telefónica, en los últimos meses han surgido informaciones que apuntan al supuesto interés de la teleco en hacerse con Vodafone España (propiedad de la firma de inversión británica Zegona) o, incluso, con el negocio de Digi.

A ello se suma un potencial interés en la compra de Netomnia en Reino Unido, una operación que estaría valorada en unos 2.000 millones de libras (alrededor de 2.300 millones de euros) y que supondría la adquisición del cuarto mayor operador de red de banda ancha del país.

De hecho, otra de las opciones con las que se ha especulado para su negocio en el Reino Unido --donde opera con Virgin Media O2 (VMO2), la 'joint venture' a partes iguales con Liberty-- es la opción de que Telefónica se haga con el control total de VMO2, es decir, que le compre su parte a Liberty.

Sobre este último punto, cabe recordar que a finales de mayo de 2026 expiran determinados aspectos de permanencia contemplados en el acuerdo para la creación de la 'joint venture', por lo que tanto Telefónica como Liberty podrán vender de forma total o parcial su participación en VMO2 a un tercero, si bien los dos socios tienen un derecho de adquisición preferente.

Así, en cuanto a la situación de la 'joint venture en el Reino Unido, Murtra ha subrayado en la entrevista la "excelente relación" que Telefónica tiene con Liberty. "Todos podemos considerar la fusión un gran éxito", ha añadido.

En tanto, en Alemania la posibilidad que se baraja es la compra de 1&1, una alternativa en la que estaría trabajando Telefónica para reconducir su relación con la operadora, que hasta agosto de 2023 era uno de sus principales clientes mayoristas.

En la entrevista con 'The Times', el presidente de Telefónica también ha recalcado, al igual que ha hecho en numeros ocasiones en los últimos meses, la necesidad de que Europa flexibilice las normas sobre fusiones para facilitar que las compañías del Viejo Continente ganen la escala suficiente para poder competir con las grandes tecnológicas de China y Estados Unidos.

LLEGADA A TELEFÓNCA

Murtra desembarcó el pasado 18 de enero en la presidencia de Telefónica, donde sustituyó a José María Álvarez-Pallete, y al ser preguntado sobre ello en la entrevista, el directivo ha reconocido que "hubo algo de ruido", si bien lo achaca a que "Telefónica es una empresa emblemática".

"Acudo a las empresas cuando hay un problema profundo que cambiar (...) Me fijo un objetivo y lo logro con una determinación muy fuerte y eso a veces causa dolor. Creo que es por el bien común", ha subrayado Murtra.

En esa línea, la semana pasada defendió el nuevo plan estratégico de la compañía, con el cual la teleco busca mejorar su eficiencia para "poder invertir más" y generar retornos a futuro a pesar de "sacrificar caja a corto plazo".

Entre las medidas de eficiencia se encuentra la implementación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para alrededor de 6.000 personas en siete sociedades del grupo y la reducción a la mitad del dividendo para 2026 (hasta 0,15 euros por título), que son dos de las principales iniciativas con las que la teleco prevé un ahorro de en torno a 2.300 millones de euros hasta 2028 y de 3.000 euros para finales de década.

Por otro lado, en la entrevista publicada por 'The Times' Murtra también reconoce el "gran respeto" que tiene por la "habilidad política", el "coraje" y la "capacidad para lograr cosas" de su "amigo", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según se refleja en el texto.

En este contexto, cabe recordar que el vínculo del directivo con el PSOE se remonta a la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, dado que Marc Murtra ejerció como jefe de gabinete del que fuera ministro de Industria entre 2006 y 2008, Joan Clos, quien también fue alcalde de Barcelona por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).