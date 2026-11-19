Archivo - Vista de la Torre Glòries, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Research prevé una "ligera moderación" del mercado inmobiliario español en 2027, con una reducción de las operaciones hasta las 655.000, frente a las 711.000 de 2025, y la desaceleración del crecimiento del precio hasta el 7,2%, frente al 12% de este año.

Son las principales conclusiones del informe inmobiliario de CaixaBank Research publicado este jueves, y la entidad ha explicado en un comunicado que la actividad residencial "se mantiene en niveles históricamente elevados".

El banco ha añadido que "la buena marcha de la economía española continúa respaldando al sector", y que la fortaleza del mercado laboral, el aumento de la renta de los hogares y la creación prevista de unos 200.000 hogares anuales hasta 2030 seguirán sosteniendo la demanda, a pesar de la subida de los tipos de interés.

Sobre los precios, CaixaBank Research ha previsto que continúen creciendo por la falta de oferta, aunque "a un ritmo más moderado por la madurez del ciclo, el deterioro de la accesibilidad y unas condiciones financieras más restrictivas".

MENOS OPERACIONES

La entidad ha explicado que en los 12 meses hasta el pasado agosto se registraron 700.000 compraventas, una cifra "próxima" a los máximos de 2025, pero que entre enero y agosto disminuyeron un 2,3% interanual.

Esta reducción fue más pronunciada entre los compradores extranjeros, con un descenso del 12,6% interanual en el primer semestre y del 17% entre los no residentes.

Por otro lado, los visados de obra nueva alcanzaron las 147.700 unidades en los 12 meses hasta junio de 2026, un 12,4% más que un año antes.

"La nueva oferta sigue siendo insuficiente para absorber el crecimiento de los hogares" y la entidad estima en unas 816.000 viviendas el déficit acumulado desde 2021.