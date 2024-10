Pedro Sánchez se reúne mañana en la Moncloa con organizaciones para analizar los problemas de la vivienda

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirán este martes, 22 de octubre, a las 12.30 horas en la Moncloa con 30 organizaciones sociales para abordar el problema de la vivienda en España, según han trasladado fuentes cercanas a la reunión a Europa Press.

La reunión congregará a patronales bancarias, de la construcción, sindicatos y otras organizaciones del sector de la vivienda en un encuentro que será el segundo de este carácter este año, ya que Sánchez se reunió el pasado abril con estas organizaciones para estudiar soluciones a los altos precios del alquiler o la falta de financiación de viviendas.

Por parte de los sindicatos acudirán la secretaria de Políticas Sociales y Vivienda UGT, Ana Isabel Gracia, y el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Tras la reunión, sobre las dos de la tarde, la ministra de Vivienda atenderá a los medios.

El Gobierno ha asegurado que ésta será la "legislatura de la vivienda", para lo que ha incrementado el presupuesto en esta materia hasta los 3.500 millones de euros para alcanzar, entre otras cuestiones, las 184.000 viviendas a precios asequibles a las que Sánchez se comprometió durante la campaña electoral.

LA VIVIENDA, PRIORIDAD ABSOLUTA PARA EL GOBIERNO

Sánchez defendió hace unos días durante unas jornadas en Barcelona que su Gobierno ha fijado la vivienda como una prioridad absoluta, y ha destacado que en los 6 años que lleva gobernando se han aprobado "leyes pioneras", se ha multiplicado por 8 la inversión en vivienda, hasta los 20.400 millones de euros, y se están logrando contener las subidas de los precios del alquiler, según sus datos.

"Hemos logrado también acabar con la lacra de los desahucios que tanto daño hizo en la crisis financiera anterior, logramos proteger la vivienda pública de la especulación, logramos que miles de jóvenes vayan podido acceder al alquiler o comprar gracias a los bonos y créditos del Instituto de Crédito Oficial", ha enumerado Sánchez, que ha añadido que todo esto no es suficiente.

El presidente del Gobierno afirmó que el problema de la vivienda requiere de "medidas contundentes", y se ha comprometido también a adaptar las que ya se han aprobado.

Por ello, además, la vivienda será el tema principal que se tratará en la próxima reunión de Conferencia de Presidentes que se celebrará en los próximos meses en Cantabria, como avanzó el presidente del Gobierno en julio.

EL SEGUNDO GRAN ENCUENTRO PARA HABLAR DE VIVIENDA EN OCTUBRE

Esta reunión de alto nivel se celebra casi tres semanas después de que la ministra de Vivienda se reuniera con los representantes de vivienda de las distintas comunidades autónomas para abordar los últimos trabajos y avanzar sobre los temas pendientes en la materia.

El encuentro, que se produjo en medio de tensiones con las autonomías gobernadas por el Partido Popular (PP) por unas declaraciones de Rodríguez en las que aseguró que no se daría financiación estatal para vivienda a las autonomías que no cumpliría con la ley de vivienda, se cerró con la retractación del Ministerio y su compromiso de que no quitaría financiación a las comunidades "insumisas" sino que premiaría con más fondos a las autonomías que apliquen la norma.

De igual manera, en este encuentro se aprobó la tercera convocatoria del Bono Alquiler Joven, ratificado días más tarde en el Consejo de Ministros, donde también se aprobó enviar a audiencia pública el real decreto por el que se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y se regula la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración, con el objetivo de aprobar esta regulación antes de que acabe el año.

Este real decreto fue un asunto que quedó pendiente en la Ley de Vivienda y servirá para regular los contratos de corta duración, con el objetivo de que todos los alquileres de este tipo acrediten su causalidad y este tipo de alojamiento, que ha aumentando en los últimos años, no reste vivienda de alquiler tradicional del mercado, encareciendo los precios.

PROTESTAS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS PARA DEFENDER LA VIVIENDA

El encuentro se produce en medio de protestas en varias ciudades españolas para reclamar soluciones al precio de la vivienda. Así, el pasado 18 de octubre las calles de Madrid congregaron unas 22.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, para pedir la reducción de los precios del alquiler tanto en la capital como en el resto de España.

De igual manera, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparecerá el próximo miércoles, 23 de octubre, en el Pleno del Congreso para rendir cuentas ante la situación de crisis que vive la vivienda en una comparecencia solicitada por sus socios habituales del Gobierno, Esquerra, Bildu y el BNG, socios habituales del Gobierno.