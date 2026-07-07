Podemos avisa que no apoyará un decreto ley de vivienda que incluya "regalos fiscales" a caseros

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado este martes que su partido no apoyará el decreto ley sobre vivienda que pretende impulsar el Ejecutivo si este incluye "regalos fiscales" a caseros.

El Gobierno se encuentra en negociaciones con los grupos parlamentarios para aprobar un nuevo decreto ley en materia de vivienda que pretende llevar al Pleno del Congreso este julio.

En este contexto, Belarra ya ha apuntado que "nadie espera demasiado" de ese texto legislativo, dado que, a su juicio, el Gobierno "no ha hecho nada para resolver el problema de la vivienda". "Lo único que se ha hecho es seguir alimentando las políticas de especulación", ha censurado en una rueda de prensa en el Congreso.

A renglón seguido, la dirigente morada ha avisado que si el Gobierno va a incluir "regalos fiscales a los caseros" para atar el apoyo de Junts, Podemos no va a entregar su apoyo. "Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, hay votos imprescindibles en la izquierda", ha zanjado.

LA VIVIENDA, EL 'SUELDO NESCAFÉ' DE LOS CASEROS

En el marco de la vivienda, Belarra también ha denunciado que los caseros del país se están sacando un "sueldo Nescafé" con las rentas que obtienen de sus inquilinos, de manera que hasta 28.000 millones de euros salen de los inquilinos para ir a los propietarios.

En opinión de la diputada, la situación de la vivienda atraviesa una crisis "que no tiene precedentes" y sin embargo "el Gobierno no está haciendo absolutamente nada para parar esa desigualdad creciente". Belarra ha rematado: "Si algo se ha llevado a este Gobierno por delante ha sido no hacer nada en materia de vivienda".