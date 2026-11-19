Imagen de un instante de la manifestación de la huelga general del 11 de noviembre celebrada este miércoles en la ciudad de Alicante - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha convocado movilizaciones en seis ciudades españolas entre el 20 y el 22 de noviembre para sumarse a la jornada de protestas coordinadas en siete países europeos bajo el lema 'La vida por encima del beneficio', que busca denunciar la especulación y reclamar cambios en las políticas de vivienda.

Las protestas, acordadas el pasado 3 de noviembre en París (Francia), forman parte de una convocatoria internacional que, según la organización, ya reúne más de 600 movilizaciones en Europa. En España habrá actos en Zaragoza, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Castellón.

Una semana después de la huelga general del 11 de noviembre por el derecho a la vivienda, la Confederación aprovechará las movilizaciones para denunciar la respuesta policial a aquella jornada y el uso de la prisión provisional contra cuatro de los detenidos, tres en Barcelona y uno en Castellón, que permanecen en prisión comunicada y sin fianza sin haber sido juzgados, según ha señalado en una nota de prensa.

La CSI considera que esta medida tiene un efecto disuasorio sobre el derecho de protesta y reclama la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. "La prisión provisional debería ser excepcional y se está usando de forma indiscriminada para mandar un mensaje a quien se organiza", ha señalado Aldo Reverte.

La organización también reivindicará su propuesta 'Casas para vivir', presentada el pasado 9 de noviembre, que plantea reformar la Constitución para que el derecho a la vivienda prevalezca sobre el derecho a la propiedad y la libertad de empresa, ampliar el parque público, frenar los desahucios y limitar el uso especulativo de los inmuebles.

"El mercado ha fracasado a la hora de garantizar el derecho a la vivienda. Hemos demostrado que cuando nos organizamos podemos ganar. Ahora toca conquistar un modelo en el que las casas sean para vivir", ha afirmado Reverte.

Las movilizaciones comenzarán este viernes 20 de noviembre en Zaragoza, a las 19.30 horas, en la plaza de Antonio Beltrán. El sábado 21 habrá una manifestación en Madrid, a las 12.00 horas, desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, y un bloque de vivienda en la protesta convocada en Barcelona por la educación. También habrá una movilización en Alicante a las 19.00 horas contra la violencia machista.

El domingo 22 concluirán las convocatorias en Valencia con una concentración a las 18.00 horas en la plaza de la Virgen.