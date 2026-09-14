Donald Trump invita a Venezuela a la cumbre de ministros de Energía del G20 que se celebra en Houston (Texas)

Archivo - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dp / DPA - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Venezuela asistirá a la cumbre de ministros de Energía del G20 prevista para este lunes en Houston (Texas) ante el interés de los Estados Unidos por reinsertar al país sudamericano en la comunidad internacional, especialmente, tras la crisis energética desatada por la guerra de Irán.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes de La Casa Blanca, Caracas acudirá al foro que reúne a las 20 principales economías del mundo después de haber sido invitada por Donald Trump. España, pese a cerrar 2025 con el duodécimo mayor PIB nominal, según datos del FMI, no pertenece al G20 y participa solo como "invitada permanente".

Aunque las autoridades venezolanas no tomarán parte en las reuniones ministeriales oficiales que se celebran a puerta cerrada, sí estarán presentes en varias sesiones bilaterales, actos paralelos y debates sectoriales.

Como parte de la delegación venezolana viajarán a la ciudad texana la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Jovanny Martínez.

El G20 está compuesto por la Unión Europea más 19 naciones: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

Trump alcanzó recientemente un acuerdo con Venezuela que concedía a EE.UU. una participación del 35% en la petrolera North American Blue Energy Partners (Nabep), la cual es adjudicataria de una concesión durante 100 años para explotar 17 yacimientos con unas reservas probadas de 65.000 millones de barriles. Además, Washington se reservó el derecho a comprar el 20% del crudo a precio de coste.