Ribera admite que "no basta" con la rebaja impositiva y anuncia más medidas para contener el precio de la luz

Subraya que la seguridad de suministro está garantizada para este invierno

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reconocido este martes que la rebaja de impuestos aplicada sobre la factura de la luz no ha sido suficiente para contener los precios que pagan los consumidores en la situación "tan extraordinaria" que se está viviendo en los mercados y ha anunciado que el Gobierno hará "pronto" un "esfuerzo adicional", en coordinación con la Unión Europea, para abaratar el recibo.

"Hasta ahora hemos venido trabajando en el apoyo presupuestario a través de una rebaja fiscal. Creemos que esto es importante pero no basta, no tiene sentido, cuando estamos viviendo una situación tan extraordinaria de precios el que se produzca este shock tan relevante sin estar claro quién o cómo puede beneficiarse, pero sí sabiendo que son los consumidores domésticos e industriales los que están afrontando estas consecuencias, no sólo de precios altos de gas, sino también de precios altos de electricidad", ha señalado la vicepresidenta.

Así, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha subrayado que, aunque la solución estructural más importante tiene que venir de Europa, pues de ella depende la regulación del mercado eléctrico y la conformación de los precios, el Gobierno español debe hacer "un esfuerzo adicional por incorporar nuevas medidas de protección del consumidor".

En este sentido, ha apostado por facilitar que haya pequeños comercializadores que tengan acceso a electricidad a precios razonables y por asegurar que la electricidad que tiene un coste de producción más ajustado, como la de las energías renovables, "sean algo que beneficie al consumidor final y no que se acabe pagando al precio de la energía más cara".

"Creo que podremos, en coordinación con la Unión Europea, aprovechar todo ese espacio que todavía tenemos que apurar a nivel europeo, pero también a nivel nacional", ha indicado la vicepresidenta tercera.

Aunque ha anunciado su intención de adoptar "pronto" estas medidas adicionales para contener los precios, ha insistido en que España debe esperar a que la Comisión Europea presente el paquete de medidas en el que está trabajando para reducir los impactos de los precios de la electricidad en el consumidor final.

"El hecho de ir coordinados con Europa y en el abanico de medidas que pueda recomendar la Unión Europea siempre es una gran ventaja y no cada país haciendo lo que le parezca de manera descoordinada. Pero estamos ya trabajando en ello, también a nivel doméstico, para hacernos eco y poder reaccionar rápidamente acompañando a los consumidores", ha asegurado.

COORDINACIÓN PARA SOLUCIONAR LA DEPENDENCIA DEL GAS RUSO

Respecto a como poner solución a la dependencia de Europa del gas ruso, insistió en la necesidad de que haya "mucha más coordinación a nivel europeo" para aprovechar todos los recursos posibles, como pueden ser la diversificación de proveedores o las compras conjuntas.

No obstante, subrayó que la seguridad de suministro está asegurada para este invierno en Europa, especialmente en España, que "cuenta con un esquema más amplio" de proveedores que otros países, aunque indicó que hay que trabajar en un calendario de aprovisionamiento de las reservas para "asegurar que el invierno que viene no se tengan problemas".

En este sentido, Ribera también destacó que ha mantenido contactos en los últimos días con Argelia, que se ha ofrecido a aportar más gas natural, tanto a España como al resto de Europa, si fuera necesario.

De todas maneras, la vicepresidenta tercera del Gobierno consideró que la solución a futuro pasa por "reducir la dependencia del gas" en el medio plazo. "No es algo que se puede hacer de un día para otro, pero hay que acelerarlo", dijo.