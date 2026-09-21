30 aniversario de Pokémon: cartas que alcanzan los 3.400 euros y un mercado que ya tiene su propio índice bursátil

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado viernes se formaron filas que llegaban a rodear la manzana en la tienda de cartas coleccionables Metrópolis Center de Madrid para adquirir los productos lanzados con motivo del 30º aniversario de Pokémon. Los primeros compradores pasaron la madrugada esperando a que abriera el establecimiento para hacerse con el material conmemorativo.

En la red social X, algunos fans comentaron en la cuenta de la tienda de Madrid: "Tal vez dejen de tratar a Pokémon como una inversión", y es que muchos buscan estos productos para su posterior venta.

Pokémon cumple este año tres décadas desde el lanzamiento en Japón de los videojuegos Pokémon Red y Pokémon Green, en 1996, coincidiendo con el crecimiento de un mercado de compraventa de cartas coleccionables que cuenta ya con referencias para seguir sus precios y medir la evolución de las piezas más cotizadas.

UN MERCADO CON SU PROPIO ÍNDICE

El mercado, tradicionalmente ligado al intercambio entre aficionados y a las tiendas especializadas, cuenta ya con índices que tratan de medir la evolución de las cartas más cotizadas, además de aplicaciones para catalogar colecciones y portales de compraventa entre particulares y profesionales.

Es el caso del 'PokéViews Top 100 Index (PV100)', un indicador inspirado en el 'S&P 500' que recoge una selección de 100 cartas Pokémon en inglés que no han sido examinadas y calificadas por empresas especializadas. Las cartas tienen el mismo peso dentro del índice y se seleccionan en función de su valor de mercado y su volumen de negociación. El índice se actualiza a diario y su composición se revisa cada mes.

El PV100 no es un producto de inversión ni permite comprar de una vez las 100 cartas que lo componen, sino que funciona como un termómetro del segmento premium del mercado. Según sus datos, el indicador acumula una subida del 168,5% desde comienzos de 2024.

Entre los productos más valiosos del índice destaca la tarjeta 'Latias & Latios GX (arte completo alternativo)', valorada en 3.910 dólares (cerca de 3.400 euros), y 'Umbreon VMAX (arte alternativo secreto)', valorada en 2.282 dólares (1.986 euros).

A su alrededor han surgido aplicaciones como CollectR, que permiten a los usuarios registrar cartas, consultar estimaciones de valor y seguir la evolución de sus colecciones. La plataforma calcula que cuenta con más de 10 millones de usuarios y analiza tarjetas y productos sellados con precios diarios.

Para determinar el estado de conservación de una carta, los coleccionistas la envían a empresas especializadas como PSA, que comprueban su autenticidad, la califican y la certifican para dar confianza a los compradores. Posteriormente, estas cartas se suelen comercializar en plataformas como CollectR.

La compra y venta de cartas se realiza también en plataformas como Wallapop, Cardmarket y eBay, además de tiendas especializadas y ferias del sector.

En Wallapop se pueden encontrar cartas desde 500 euros, como la Carta Pokémon Mega Gengar ex SAR JP 2025 PSA 10, hasta piezas más cotizadas como la Carta Pokémon Pikachu World Collection PSA 10 Holo, por 985 euros.

No obstante, el precio de una carta no depende únicamente de que aparezca en una aplicación o un índice. Su valor puede variar en función de la edición, el idioma, la escasez, el estado de conservación, la demanda y, en las piezas de mayor importe, de si ha sido examinada y graduada por firmas especializadas como PSA.