El 55% de los españoles abriría una cuenta en empresas tecnológicas si ofrecieran productos financieros

El 55% de los clientes españoles de banca abriría una cuenta con empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Apple, si estas ofrecieran productos financieros, según el estudio 'Madurez Digital del Sector Bancario Español 2023', realizado por Sopra Steria en colaboración con Ipsos.

Este informe, basado en encuestas a 2.000 usuarios de la banca tradicional y digital en España, mide la opinión de los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos por sus entidades. En el mismo, la firma señala que las empresas tecnológicas son percibidas como "menos costosas" para el 48% de los clientes bancarios, "más seguras" por el 36% y con servicios "más personalizados" también por el 36%.

Ante la pregunta de si estarían dispuestos a tener una cuenta con los principales actores del comercio de bienes o servicios en línea (Amazon, Alibaba, Uber, etc.) si ofrecieran productos financieros atractivos, el 42% de los españoles respondió afirmativamente, mientras que el porcentaje europeo fue significativamente menor, del 34%.

Además, el 39% abriría una cuenta con proveedores de hardware y software de alta tecnología, como Apple o Microsoft, o con proveedores de correo electrónico y motores de búsqueda, como Google. Solo el 29% usaría una red social en estos mismos términos.

Por otro lado, Sopra Steria señala que la mayoría de los clientes españoles --el 76%, frente al 80% en Europa-- sigue confiando en su banco, si bien "no están del todo satisfechos" con las interacciones con su entidad en momentos importantes de sus vidas, una percepción que es "más pronunciada" que la del europeo medio.

En concreto, la firma explica que el 58% de las personas cree que su banco "no está interesado en hacerle ganar dinero", frente al 51% en Europa, mientras que el 43% de los españoles piensa que no es tratado como alguien que importe, frente al 27% en Europa que opina lo mismo.

Así, el estudio señala que el 29% de los clientes españoles quiso cambiar de banco en 2023, una cifra superior a la media europea, que es del 27%. El coste de los servicios es el argumento principal para llevar a cabo dicha acción, seguido de la calidad en el asesoramiento, la capacidad de respuesta a las solicitudes y la variedad de la oferta.

IMPACTO DE LOS TIPOS

El informe también señala que el impacto del aumento de los tipos de interés parece ser "mucho más significativo" en España que en otros países de Europa, ya que el 71% de los clientes --que en Europa es del 58%-- dice que esta situación podría llegar a limitar sus inversiones.

Por otro lado, indica que los clientes españoles que han sido víctimas de un intento de hackeo (25%) han aumentado en cuatro puntos, aunque la cifra sigue por detrás de la media europea (27%).

No obstante, en esta edición, los usuarios son "menos positivos" sobre la eficacia de la respuesta de su banco en caso de hackeo. El 42% señala que, ante estos ataques, no se tomaron las medidas oportunas o estas no fueron efectivas.

Sopra Steria informa de que el informe se ha elaborado sobre una encuesta realizada en España a 2.000 personas, representativa de la población de 18 y más años, que disponen de una cuenta bancaria en un banco tradicional u online.

Los resultados se comparan con los de Europa, que se refiere a muestras representativas encuestadas en nueve países: Francia, Alemania, España, Reino Unido, Italia, Suecia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.