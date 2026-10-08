Abanca ficha a Mário Centeno, exgobernador del Banco de Portugal, como consejero para su filial de seguros

Archivo - El exgobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno, nuevo consejero de Abanca Vida y Pensiones - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abanca ha incorporado al exgobernador del Banco de Portugal y exministro luso de Finanzas, Mário Centeno, como nuevo consejero independiente de Abanca Vida y Pensiones, su filial de seguros, ha informado este jueves el grupo bancario en un comunicado.

"Con este nombramiento, Abanca da un paso para afianzar una gobernanza sólida y alinear el rumbo estratégico de su compañía de vida con la experiencia y visión económica de un profesional de gran prestigio en el ámbito financiero internacional", ha subrayado el banco.

Centeno cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector financiero, la política fiscal europea y la gestión de crisis financieras. Ocupó el cargo de gobernador del Banco de Portugal entre 2020 y 2025 y fue miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), donde contribuyó al análisis del mercado laboral y la política monetaria.

Anteriormente, el economista presidió el Eurogrupo entre 2017 y 2020, periodo en el que lideró la respuesta económica de la Eurozona ante la crisis del Covid. Asimismo, desempeñó la responsabilidad de ministro de Finanzas de Portugal entre 2015 y 2020, puesto desde el que dirigió la recuperación económica del país.

Doctor en Economía por la Universidad de Harvard y catedrático en la Universidad de Lisboa, Centeno ha sido galardonado como 'Ministro de Finanzas del Año' por 'The Banker' (Financial Times) en 2018 y 'Persona del Año' por la Asociación de Prensa Internacional en Portugal en 2019.

"Es un honor incorporarme al consejo de administración de Abanca Vida y Pensiones. Afronto este reto con el compromiso de aportar mi visión económica y experiencia ejecutiva para seguir fortaleciendo las estructuras de gobierno y la oferta de valor de la compañía en el sector de vida y pensiones", ha manifestado Centeno tras su nombramiento.

Con esta incorporación, Abanca ha destacado que revalida su apuesta por "el rigor institucional, la excelencia regulatoria y el fortalecimiento" continuo del consejo de administración de sus filiales estratégicas.

Abanca Vida y Pensiones es la filial aseguradora de Abanca especializada en la gestión y diseño de productos de ahorro, protección familiar, previsión social y planes de pensiones. La entidad cerró el ejercicio 2025 con unos ingresos superiores a los 97 millones de euros.