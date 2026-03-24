Apollo limita las retiradas del fondo de crédito privado ADS

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Apollo Debt Solutions (ADS), el fondo de crédito privado no cotizado del gigante Apollo Global Management, limitará al 5% de sus acciones las solicitudes de reembolso que serán atendidas, después de haber recibido peticiones de los partícipes para recomprar hasta el 11,2%.

"Atenderemos las solicitudes de recompra de forma prorrateada, estimando, según la información preliminar, que cada inversor que solicite un reembolso recibirá aproximadamente el 45% del capital solicitado", ha anunciado el Fondo, añadiendo que, de conformidad con los términos vigentes desde su creación, tiene previsto recomprar hasta el 5% de las acciones en circulación el próximo trimestre.

En este sentido, ADS ha indicado que, en el primer trimestre de 2026, las entradas brutas del vehículo totalizaron aproximadamente 724 millones de dólares (626 millones de euros) en nuevas suscripciones, mientras que "en un contexto de crecientes solicitudes de reembolso en el segmento semilíquido del mercado de patrimonio", recibió solicitudes de accionistas para recomprar aproximadamente el 11,2% de las acciones en circulación.

De acuerdo con los objetivos de liquidez designados por el Fondo, ADS atenderá las solicitudes de reembolso del 5% de las acciones en circulación, lo que estima en aproximadamente 730 millones de dólares (631 millones de euros) en salidas brutas según el valor liquidativo por acción al 28 de febrero de 2026.

De este modo, en conjunto, prevé que los flujos netos hacia ADS se mantendrán prácticamente estables durante el primer trimestre de 2026.

"Como administradores de capital a largo plazo, tenemos el deber fiduciario de actuar en el mejor interés de todos los inversores del Fondo, equilibrando los intereses de los accionistas que buscan liquidez con los de aquellos que optan por mantener sus inversiones", ha defendido.

De tal manera, ha añadido que la decisión refleja su compromiso constante con la creación de valor a largo plazo para los accionistas, apuntando que siempre ha creído que los periodos de complejidad e incertidumbre pueden generar algunas de las oportunidades de inversión más atractivas, "pero solo para aquellos con la flexibilidad necesaria para actuar con decisión", por lo que preservar dicha flexibilidad ha sido históricamente una fuente importante de rentabilidad y es un componente vital de la filosofía de inversión de Apollo.

"Los periodos de inestabilidad del mercado, como el actual, han marcado históricamente puntos de inflexión importantes para el capital privado", ha recordado, añadiendo que, a medida que los prestamistas tradicionales reducen su actividad, los prestatarios solventes siguen necesitando financiación, por lo que estos entornos pueden generar algunas de las oportunidades más atractivas en un ciclo crediticio para las plataformas pacientes, bien capitalizadas, con capacidad de crecimiento y convicción. "ADS está preparada para este ciclo y posicionada para superarlo", ha asegurado.

En cualquier caso, ha subrayado que el marco de liquidez trimestral de ADS proporciona a los accionistas acceso a su capital, alineando intencionadamente la liquidez de los inversores con la liquidez natural prevista de los activos subyacentes del Fondo.