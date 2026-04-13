Los consejeros de Tubos Reunidos recibieron 702.000 euros en retribuciones en 2025, un 14,8% menos

Archivo - Fábrica de Tubos Reunidos de Amurrio (Álava) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los once consejeros de Tubos Reunidos recibieron 702.000 euros en retribuciones el pasado año, lo que supone un 14,8% menos que los 824.000 euros percibidos en 2024, según ha informado el grupo con sede en Amurrio (Álava) a la CNMV.

Este descenso de la retribución de los consejeros va en línea con los malos resultados de Tubos Reunidos el pasado año, cuando registró pérdidas netas atribuidas de 71,3 millones de euros, frente a las ganancias de 28,6 millones obtenidas el ejercicio anterior, según el avance de resultados no auditados correspondientes al segundo semestre remitido por la compañía.

Estas pérdidas han provocado que la compañía siderúrgica haya aplicado un ERE sus plantas de Trapagaran (Bizkaia) y Amurrio (Álava) con 285 excedentes.

El informe remitido a la CNMV señala que el pago a los consejeros se restringió a su remuneración fija más las dietas, sin que recibieran otro tipo de pagos como retribuciones variables por beneficios o ganancias de las acciones.

El presidente independiente de Tubos Reunidos, Josu Calvo, --quien dimitió el pasado mes de enero y en su lugar se nombró a Joaquín Fernández de Piérola como presidente no ejecutivo de la compañía-- fue quien obtuvo la mayor remuneración, con 133.000 euros, de los cuales 100.000 euros eran remuneración fija y 33.000 en concepto de dietas.

La segunda mayor retribución la obtuvo el consejero independiente Jésus Pérez Rodríguez-Urrutia, con 81.000 euros, al tener un pago fijo anual adicional de 20.000 euros brutos por su mayor dedicación al control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones financieras de la sociedad.

El vicepresidente dominical Emilio Ybarra Aznar ingresó 49.000 euros, mientras el resto de consejeros dominicales e independientes ganaron entre 30.000 y 70.000 euros brutos.