Axon Partners gana 1,17 millones de euros en el primer semestre, un 58% más

Archivo - Dos personas miran los paneles del Palacio de la Bolsa, a 19 de julio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de capital riesgo Axon Partnes obtuvo un beneficio neto de 1,17 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un alza de un 58% en comparación con el mismo periodo del ejercicio previo, según las cuentas depositadas por la compañía en Bolsas y Mercados Españoles (BME).

La entidad ha destacado que ha cosechado un "excelente crecimiento" de ingresos con una subida interanual de un 26% en la primera mitad del año, hasta facturar 9,4 millones de euros, en tanto que el resultado antes de impuestos ha crecido en un 48%, hasta los 1,63 millones, mientras que el resultado de explotación se ha situado en 1,91 millones, por lo que casi se ha triplicado.

Entrando al detalle de las distintas patas de negocio, Axon Partners ha indicado que su división de inversiones sigue aumentando los activos bajo gestión, hasta alcanzar los 721 millones de euros, y mejorando los retornos de los fondos.

En concreto, han señalado que el 'Axon Innovation Growth' presenta una Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) neta de un 35, en tanto que para este segundo semestre está previsto el primer cierre del fondo 'Axon Innovation Growth II' con un objetivo de 250 millones de euros.

De su lado, la firma ha anotado que su división de consultoría sigue consolidando su presencia en Oriente Medio, con Arabia Saudí como principal mercado, pero expandiéndose con fuerza con nuevos clientes y nuevos proyectos en la región, a la vez que se sigue diversificando en sectores y tecnologías.

Por otra parte, la entidad ha reconocido que las adquisiciones previstas en el folleto de la salida a Bolsa no se han materializado aún al no encontrar "oportunidades con sinergias claras y a precios interesantes para el grupo".

La firma, que cotiza en el BME Growth, acumula en 2025 una caída de un 25,5%, en tanto que su capitalización bursátil ha cerrado este jueves en los 74,3 millones de euros.