Banco de España cambiará los billetes de levas por euros tras adoptar Bulgaria la moneda común europea

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España cambiará los billetes de levas búlgaras por billetes y monedas de euro entre el 1 de enero y el 2 de marzo de 2026, después de que Bulgaria pase a formar parte del Eurosistema al adoptar el euro como moneda oficial desde el próximo 1 de enero.

Según ha indicado la institución, el tipo de cambio oficial irrevocable es 1,95583 levas por euro, libre de gastos y comisiones, añadiendo que el importe máximo por persona y día será de 2.000 levas búlgaras.

En este sentido, ha advertido de que el canje de levas búlgaras por euros se realiza "con carácter excepcional y transitorio", ya que Banco de España no es una entidad bancaria comercial, por lo que no ofrece servicios bancarios a particulares, como la compraventa de divisas.

De este modo, para llevar a cabo el cambio se deberá solicitar cita previa telemáticamente o llamando al teléfono 913 385 000. Asimismo, la operación solamente podrá llevarse a cabo en las sedes de la entidad en Madrid (Calle Alcalá, 48), Barcelona (Plaza Cataluña,17) y Valencia (Calle Barcas, 6).

Bulgaria entrará en el euro a partir del 1 de enero de 2026 y se convertirá así en el vigésimo primer Estado miembro de la eurozona, después de que las autoridades europeas, incluyendo la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), concluyeran que el país "está preparado", ya que se encuentra dentro de los valores de referencia de los criterios de convergencia y cumple con los requisitos legales.